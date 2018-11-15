Prof. Baltaş Bursa İş Dünyası ile Buluştu

15 Kasım 2018 Perşembe 14:21



15 Kasım 2018 Perşembe 14:21

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) bünyesinde faaliyet gösteren AB Bilgi Merkezi, Prof. Dr. Acar Baltaş'ı iş dünyası ile buluşturdu.1997 yılından bu yana Bursa Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde faaliyetlerini sürdüren AB Bilgi Merkezi, "Türk ve Avrupa Kültürlerinde Yönetmek, Değerlerle Yaşamak ve Çalışmak" konulu seminer düzenledi. Prof. Dr. Acar Baltaş'ın konuşmacı olarak yer aldığı seminere iş dünyası ilgi gösterirken etkinliğe ayrıca BTSO Yönetim Kurulu Üyeleri Aytuğ Onur, Irmak Aslan ve Muhsin Koçaslan ile Meclis Divan Katibi Hakan Batmaz da katıldı.Prof. Dr. Acar Baltaş, konuşmasında idarecilikte kültürel değerlerin önemini ve iş hayatına yansımalarını değerlendirdi. Yönetmek üzerine dünya genelinde her yıl binlerce kitap yayınlandığını belirten Baltaş, buna rağmen dünyada en fazla şikayet edilen konuların başında kötü idarelerin geldiğini söyledi. Yönetmenin kültürle alakalı bir iş olduğuna işaret eden Acar Baltaş, iş hayatında başarı için toplumların kendi kültürlerinin tarzına ve dokusuna uygun yönetim modellerini uygulamalarıTürkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkileri hakkında da konuşan Acar Baltaş, "Türkiye'nin, AB'ye girmese dahi Avrupa ile işbirliği ve uyum içerisinde çalışması gerekiyor. Özellikle iş ve yönetim süreçlerinde Avrupa'yla ilişkilerimizin gelişmesi için Türkiye'nin gerekli düzenlemeleri yapması büyük önem taşıyor" dedi. - BURSA