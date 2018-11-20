Prof. Beşiroğlu'nun Arşivi İTÜ'ye Bağışlandı

20 Kasım 2018 Salı 17:44



20 Kasım 2018 Salı 17:44

Geçen yıl hayatını kaybeden İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı (TMDK) Müzikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Şefika Şehvar Beşiroğlu'nun arşivi İTÜ'ye bağışlandı.Prof. Beşiroğlu'nun ablası avukat Beyza Koral tarafından bağışlanan, yüzlerce kitap, defter, el yazması nota, çalgı, CD ve DVD arşivinden oluşan koleksiyonun açılışı, İTÜ TMDK Prof. Ercümend Berker ve Prof. Ş. Şehvar Beşiroğlu Kütüphane, Arşiv ve Dokümantasyon Merkezi'nde yapıldı.Açılışa İTÜ Müzik İleri Araştırma Merkezi Müdürlüğü görevini de yürüten Beşiroğlu'nun yakınlarının yanı sıra akademisyenler, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı."Akademisyenler, öğrenciler ve genç meslektaşlar için önemli bir kaynak"İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, etkinlikte yaptığı konuşmada, Beşiroğlu'nun İTÜ müzik ve akademi camiası için çok büyük bir değer olduğunu söyledi.Beşiroğlu'nun bilimselliği ve sanatçılığı aynı şekilde özümseyen nadide bir kişiliğe sahip olduğunu aktaran Karaca, "Akademisyen kimliğinin yanında müzikal açıdan, köklerden beslenen girişimci ve yenilikçi bir kişiliği vardı. Yaşam sevinciyle dolu, her zaman neşeli, çevresine olumlu nitelikte bir enerji yayan ve çalışmaktan asla yılmayan bir insandı. Değerli hocamızın hatıralarının İTÜ TMDK bünyesinde yaşatılacak olması bizim için ayrı bir önem taşıyor. Burada bulunan eserlerin, akademisyenlerimiz, öğrenciler ve genç meslektaşlar için önemli bir kaynak olacağını ümit ediyorum." ifadelerini kullandı.Hedef, arşivi dünyaya tanıtmakİTÜ TMDK Müdürü Prof. Serpil Murtezaoğlu da Beşiroğlu'nun çabalarına değinerek, "Yeri doldurulamaz bir insan. Kurumsal hafızamızda çok fazlasıyla yeri var. Sağ olsun Beyza Koral, bütün titizliğiyle, naifliğiyle, estetik duygusuyla arşivle tek tek ilgilendi. Biz Şehvar Hocamızın anısını büyük bir özenle yaşatacağız." diye konuştu.Prof. Dr. Mehmet Karaca'nın teşekkür plaketi takdim ettiği Beyza Koral ise arşivi dünyaya tanıtmayı amaçladıklarını dile getirdi.Konuşmaların ardından Prof. Dr. Gözde Çolakoğlu Sarı, Doç. Ayşegül Kostak Toksoy, Doç. Dr. Ali Tüfekçi ve Dr. Öğr. Üyesi Sinem Özdemir müzik dinletisi gerçekleştirdi.Beşiroğlu'nun öğrencilerinden oluşan topluluk, Beşiroğlu'nun Tarihsel Müzikoloji ve Müzik Tarihi derslerinde en çok dinlettiği ve sevdiği eserleri icra etti.Prof. Şefika Şehvar Beşiroğluİstanbul'da 2 Ekim 1965'te dünyaya gelen, İTÜ TMDK Çalgı Bölümü'nü 1986'da bitiren Beşiroğlu, 1988'de İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Türk Sanat Müziği alanında yüksek lisans eğitimini, 1994'te aynı üniversite, enstitü ve alanda sanatta yeterliliğini, 1999'da ise Harvard Üniversitesi'nde doktora üstü çalışmasını tamamladı.Beşiroğlu, 2005'te İTÜ'de müzikoloji alanında profesörlük unvanını alırken İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Müdür Yardımcılığı, Müzikoloji Bölüm Başkanlığı ile birçok görev üstlendi.Şeyma Ersoy Çak ile yazdığı "Postmodern Göstergeler Işığında Zeki Müren" adlı kitabı 2017'de çıkaran, hayatı boyunca birçok sanat ödülü alan Prof. Şefika Şehvar Beşiroğlu, 26 Mayıs 2017'de vefat etti.