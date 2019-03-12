Prof. Çelik "Milli Şair Mehmet Akif'i Çok Geç Anladılar"

Gencinden yaşlısına her kesimden katılımların geldiği konferansa, Seydişehir Kaymakamı Aydın Erdoğan, Belediye Başkanı Mehmet Tutal, protokol üyeleri ve çok sayıda Seydişehirli katıldı.

Konuşmacı olarak katılan Prof. Dr. Çelik, Mehmet Akif'in geçmişte yaşadığı ortamı, dünyaya bakışını yoğun duygular içinde o zamanları yaşamışçasına heyecanla anlattı. Konferans salonunda duygulu anlar yaşanırken katılımcılar Türk Bayrakları ile Çelik'e eşlik etti.

Milletin Sesi Mehmet Akif konulu düzenlenen programda konuşan Prof. Çelik, Mehmet Akif'in geçmişte hor görüldüğünü, anlaşılmadığını, hayatı boyunca zorluklar çekip sürgün bile yediğini ifade ederek, Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un ancak sonradan anlaşıldığını söyledi.Prof. Dr. Mehmet Çelik 'Yüz yıldır İslam Dünyası'nda kan ve gözyaşı hiçbir zaman eksik olmadı. Mehmet Akif öyle bir zamanda dünyaya geldi ki; kolumuz, kanadımız, bacağımız, elimiz her şeyimiz kopuktu. Bir milletin, millet olabilmesi için İstiklal Marşının, Bayrağının olması şarttır. İstiklal Marşı, bu milletin kahramanlığını, bu milletin imanını, bu milletin mücadele aşkını adeta doruk noktasında bizlere yansıtan bir marştır. Mehmet Akif, Kurtuluş Savaşının o günlerinde milli ve manevi duyguları doruğa çıkartıp, bu milletin evladını vatan savunmasına yönlendirdi. Ve maalesef böyle önemli bir insana ve cenazesine sahip çıkılmamıştı. Mehmet Akif hakkındaki kanaatim şudur, yaşayan Kur'an'dı Mehmet Akif. Karakter yapısı, aile yaşantısı, komşu ilişkileri, arkadaşlıkla ilgili vefası olsun hepsi örnek hareketidir. Kur'an'ın bakış açısından bakacak olursak, yakın zamandaki beşeri örnek Mehmet Akif'tir' dedi.

Mehmet Akif'i anlamayan bir milletin, bir gençliğin, geleceğinin karanlık olacağını söyleyen Başkan Tutal, "Rabbim bir daha bu millete İstiklal Marşı yazdırmasın. Kurtuluş Savaşını, Çanakkale'yi, İstiklal Marşı'nı, kendi tarihini bilmeyen, öğrenmeyen milletlerin geleceklerinin karanlık olduğunu düşünüyorum. Şanlı tarihimizde birçok dönüm noktaları oldu.Bunlardan son olanı da Kurtuluş Savaşı günleri oldu. İstiklal Marşı, o zorlu dönemde yazılmıştır. Yıkılan Osmanlı topraklarının üzerine çöreklenenlerin bu topraklardan atılma mücadelesinin verildiğini en iyi anlatan Milli Şairimiz Mehmet Akif ve İstiklal Marşı olduğunu biliyoruz. Bunları bilip bundan sonraki bakış açımızı ona göre değerlendirmemiz gerekir. Hem gençlerimizin geleceğini aydınlatmak hem de o günleri anımsamak amacıyla düzenlediğimiz programa katılımlarınız için teşekkür ederim' dedi.

Program sonunda Mehmet Çelik organizasyon için Belediye Başkanı Mehmet Tutal'a teşekkür ederek Seydişehir' yeniden gelme, Seydişehirli ile yeniden buluşma dileklerini iletti.

Kaymakam Erdoğan ve Başkan Tutal, Prof. DR. Mehmet Çelik'e günün anısına hediyelerini takdim ettiler.

Kaynak: Bültenler