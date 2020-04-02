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Koronavirüsten hayatını kaybeden Prof. Cemil Taşçıoğlu'nun mezarına oğlu kaşkolunu taktı

Koronavirüsten hayatını kaybeden Prof. Cemil Taşçıoğlu son yolculuğuna uğurlandı. Oğlu Onur Taşçıoğlu atkı merakıyla bilinen Cemil Taşçıoğlu'nun mezarına cenaze sırasında, taktığı kaşkolunu bağladı.

02.04.2020 14:56 | Son Güncelleme: 02.04.2020 16:32

İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Dahiliye Profesörü Cemil Taşçıoğlu son yolculuğuna uğurlandı. 67 yaşında hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu için Nakkaştepe Mezarlığı'nda cenaze namazı kılındı.

Cenazeye oğlu Onur Taşçıoğlu, ailesi ve yakınları katıldı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında maskeli ve sosyal mesafe korunarak cenaze namazı kılındı. Cenaze Üsküdar Nakkaştepe Mezarlığı'nda toprağa verildi. Defin işlemleri koronavirüse karşı özel kıyafet giyen görevliler tarafından yapıldı.

Koronavirüsten hayatını kaybeden Prof. Cemil Taşçıoğlu'nun mezarına kaşkolunu taktı

OĞLU KAŞKOLUNU BAĞLADI

Öte yandan Cemil Taşçıoğlu kaşkol merakıyla biliniyordu. Her fotoğrafı kaşkolluydu. Prof. Dr. Taşçıoğlu'nun oğlu Onur Taşçıoğlu cenaze namazında taktığı kaşkolu, babasının mezarına bağladı. Oldukça üzgün olduğu görülen Onur Taşçıoğlu açıklama yapmadan ayrıldı.

Koronavirüsten hayatını kaybeden Prof. Cemil Taşçıoğlu'nun mezarına kaşkolunu taktı

HABERİ OĞLU DUYURMUŞTU

Acı haberi Taşçıoğlu'nun oğlu Onur Taşçıoğlu sosyal medya hesabından duyurmuştu. Koronavirüs testi pozitif çıkan ve bir süredir tedavisi devam eden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu, dün hayatını kaybetti. Vefat haberini Taşçıoğlu'nun oğlu Onur Taşçıoğlu sosyal medya hesabından duyurdu. Onur Taşçıoğlu'nun paylaşımında, "Canım babam Prof. Dr. Cemil Taşçıoglu' nu kaybettik. Hepimizin başı sağ olsun" ifadeleri yer aldı.

PROF. DR. CEMİL TAŞÇIOĞLU KİMDİR?

Öğrencileriyle hastaları tarafından çok sevilen ve de "hocaların hocası" olarak anılan Prof. Cemil Taşcıoğlu, 1952 yılında Rize'de dünyaya geldi. Taşcıoğlu, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirmesinin ardından mecburi hizmetini Şanlıurfa'da tamamladı.

Daha sonra İÜ İstanbul Tıp Fakültesine dönen Taşcıoğlu, sırasıyla önce İç Hastalıkları Uzmanı, ardından Doçent, sonrasında da Profesör unvanını aldı. Yakın çalışma arkadaşları tarafından "Asistanından öğrencisine kadar herkesin sevdiği ulu bir çınar" olarak nitelendirilen Taşcıoğlu, emekliliği dolduğu halde çok sevdiği mesleğini ve hastalarını bırakmamak için görevini sürdürdü. İstanbul Tıp Fakültesinde hem hasta muayene eden hem de öğrencilere ders vermeyi sürdüren Taşcıoğlu, dahiliye alanına da birçok önemli katkıda bulundu. Bu alana ilişkin birçok yazılı eseri de bulunan Taşcıoğlu, evli ve 3 çocuk babasıydı.


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Koronavirüsten hayatını kaybeden Prof. Cemil Taşçıoğlu’nun mezarına oğlu kaşkolunu taktı

Kaynak: DHA

Etiketler: Mustafa Fehmi Kubilay, Koronavirüs, İstanbul, DHA, Güncel

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Hayatını kaybeden Prof. Cemil Taşçıoğlu'nun mezarına kaşkolunu taktı

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