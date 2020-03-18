Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut'un acı günü
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut'un babası vefat etti.
18.03.2020 10:34 | Son Güncelleme: 18.03.2020 10:34
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut'un babası vefat etti.
Edinilen bilgiye göre, Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut'un babası Refik Karabulut Hoca hakkın rahmetine kavuştu.
Merhumun Cenazesi 18 Mart Çarşamba (Bugün) öğle namazına müteakiben Erzurum Narmanlı Camiinde kılınacak cenaze namazı sonrası Asri Mezarlıkta defnedilecek.
Öte yandan, Korona virüs kararları doğrultusunda taziyelerin telefon, e posta veya sosyal medya üzerinden kabul edileceği belirtildi. - AĞRI
Edinilen bilgiye göre, Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut'un babası Refik Karabulut Hoca hakkın rahmetine kavuştu.
Merhumun Cenazesi 18 Mart Çarşamba (Bugün) öğle namazına müteakiben Erzurum Narmanlı Camiinde kılınacak cenaze namazı sonrası Asri Mezarlıkta defnedilecek.
Öte yandan, Korona virüs kararları doğrultusunda taziyelerin telefon, e posta veya sosyal medya üzerinden kabul edileceği belirtildi. - AĞRI
Kaynak: İHA
Manşet
Haberler
Güncel
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü
Güncel
Şarkıcı Hadise'nin yurt dışında yaşayan halası hayatını kaybetti
Güncel
Dezenfekte etmeden kullanılan sprey başlığı yüzünden 50 kişiye koronavirüs bulaştı
Güncel
Türkiye'nin en eski kolonyacılarından olan markanın başındaki isim Cumhurbaşkanı'yla yaptığı konuşmayı anlattı
Güncel
Son dakika: Bakan Pakdemirli'den rahatlatan açıklama: Temel gıda ürünlerinin üretim, stok ve tedariğinde sıkıntı yok
Güncel
Beyoğlu'nda 4 kişilik bir aile, koronavirüs nedeniyle karantina altına alındı
Güncel
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy, 14 gün kuralını çiğneyip yayına çıktı
Güncel
Yatırım bankası Goldman Sachs'ın koronavirüs tahminleri internete sızdı