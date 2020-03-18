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Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut'un acı günü

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut'un babası vefat etti.

18.03.2020 10:34 | Son Güncelleme: 18.03.2020 10:34
Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut'un acı günü
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut'un babası vefat etti.

Edinilen bilgiye göre, Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut'un babası Refik Karabulut Hoca hakkın rahmetine kavuştu.

Merhumun Cenazesi 18 Mart Çarşamba (Bugün) öğle namazına müteakiben Erzurum Narmanlı Camiinde kılınacak cenaze namazı sonrası Asri Mezarlıkta defnedilecek.

Öte yandan, Korona virüs kararları doğrultusunda taziyelerin telefon, e posta veya sosyal medya üzerinden kabul edileceği belirtildi. - AĞRI

Kaynak: İHA

Etiketler : Çarşamba, Ağrı, Güncel

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