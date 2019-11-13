Haberler » Güncel » Prof. Dr. Ahmet Beşe, Güneş Vakfı'nda 'Türk-Amerikan İlişkileri ve günümüze yansımaları'nı anlattı - Haber

Prof. Dr. Ahmet Beşe, Güneş Vakfı'nda "Türk-Amerikan İlişkileri ve günümüze yansımaları"nı anlattı

Güneş Vakfı tarafından geleneksel olarak düzenlenen haftalık konferans programlarının konuğu olan Ataturk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Beşe, "Türk-Amerikan İlişkileri ve Günümüze Yansımaları" ile ilgili sunumunu yaptı.

13.11.2019 15:41 | Son Güncelleme: 13.11.2019 15:45Prof. Dr. Ahmet Beşe, Güneş Vakfı'nda
Güneş Vakfı tarafından geleneksel olarak düzenlenen haftalık konferans programlarının konuğu olan Ataturk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Beşe, "Türk-Amerikan İlişkileri ve Günümüze Yansımaları" ile ilgili sunumunu yaptı.

Amerika'nın keşfinden bahseden Prof. Dr. Ahmet Beşe konuşmasının devamında "Avrupa'dan Amerika'ya göç edenlerin çoğu Avrupalı insanlar. Bu göçün sebeplerinin arasında yeni başlangıç yapmak isteyen, hayalleri olan insanların ve belirli suçlardan kurtulmak isteyen insanların yeni kıtaya gitmesidir." şeklinde konuştu.

"Amerika'ya giden insanlar nasıl toplum oluşturacaklarını iyi bildikleri için oraya gitmek isteyen insanları yanına aldı. Bu insanlarla birlikte eğitime ve sanatlara çok önem veren bir toplum oluşturdular." diyen Ahmet Beşe, Amerika'nın sanatta ileri gitmesinin ve dünyaya yaymasının asıl nedeninin, kuruluşunun temeli olan yenilikçilik olduğu ve bunu en çok destekleyen akımın modernizm olduğunu belirtti.

Türklerle Amerikalıların ilk karşılaşması Osmanlı Devleti zamanında Güney Akdeniz'de olduğunu belirten Prof. Dr. Beşe, Cumhuriyet döneminde ise Lozan Antlaşması, Truman Doktrini, Kore Harbi ve Kıbrıs Barış Harekatı gibi önemli olaylar nedeniyle ilişkilerimiz olmuştur. Amerika ve Türkiye ilişkilerinin sürekli bir krize girdiğini ve bu krizlerin en önemlilerinin 2003'te Irakta Türk Askerinin başına çuval geçirilmesi, Papaz Andrew Brunson'nun tutuklanması ve Amerika'nın Mandacılık politikası olduğunu dile getirdi.

Prof. Dr. Beşe, "Yakın zamanda ise 15 Temmuz hain darbe girişiminde ABD'li yetkililerden verilen demeçlerde yine tarih boyunca ilişkilerimizin en zedelendiği durumdan birisi olmuştur. Tüm bunlara rağmen ABD Türkiye ile ilişkilerini iyi etme yolunda önemli adımlar atma çabası içerisinde olmuştur" dedi.

Konferansın ardından Güneş Vakfı Başkanı Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, ülkemizin her dönem gündeminde olan Türk-Amerikan ilişkileri ile ilgili önemli bilgiler aktardığı için, Güneş Vakfının kurulduğu günden itibaren Vakfa hizmet eden Prof. Dr. Ahmet Beşe'ye şükranlarını sunarak katılım belgesini takdim etti. - ERZURUM

Amerika Birleşik Devletleri, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:24 Nijerya'da iki yolcu otobüsü çarpıştı: 16 ölü
17:23 Trabzon'da yayla ve meralardaki kaçak yapılar yıkılıyor
17:22 2 metre yükseklikten düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti
17:22 Ataşehir Belediyesinde işten çıkarılan işçiler eylemlerini sürdürüyor
17:21 Beton makinesinin altında kalan işçi öldü
17:08 YPG/PKK'lı iki terörist, ailelerinin desteğiyle kurtarıldı
16:42 CHP'li Tanal'dan internet gazeteciliği Basın Kanunu kapsamına alınsın teklifi
16:40 ABD'nin en büyük süt üreticisi Dean Foods iflas etti
16:04 TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve DİSK'ten ortak açıklama: Asgari ücretlilerden alınan vergiler indirilmeli
15:43 Bakan Selçuk'un da katıldığı etkinlikte Belediye Başkanı Ayhan'a protokolde yer vermediler
12:55 Son dakika: Başsavcılığın itirazı üzerine gözaltına alınan Ahmet Altan tutuklandı
11:05 Son Dakika: Bakan Soylu: DEAŞ'ın önemli bir ismini Suriye'de yakaladık
08:18 Son dakika: 4 HDP'li belediye başkanı daha görevden alındı
18:48 Son dakika... Bülent Korkmaz istifa etti
13.11.2019 17:25:56