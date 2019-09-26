Prof. Dr. Ahmet Ercan 'büyük İstanbul depremi'yle ilgili konuştu: 20-25 yıldan önce büyük bir deprem beklemiyorum

İstanbul'da günlerdir süren ve son olarak 5,8 büyüklüğündeki depremle korkunun tavan yaptığı sarsıntıları değerlendiren Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, "Büyük depremin olabilmesi için 6 milyar gigatonluk yerin kırılma direncini kırması gerekiyor. Bu kırılma direncini kırması için depremin büyüklüğünün 7.2 çıkması gerekiyor" dedi.

"İki tane kol var. Birisi doğudaki İstanbul kolu, diğeri de batıda Tekirdağ kolu" diyen Ercan, "Bu her iki depremde, Tekirdağ kolunun odağında oluştu. İstanbul kolu neden suskun duruyor peki? Bunun ana nedeni buradaki yer yapısının daha tek düz olması" şeklinde konuştu.

Ercan, "Trakya'yı temsil eden Ergene Havzasını simgeleyen Tekirdağ kolu ise oradaki yer yapısı daha gevrek. O nedenle o bölgedeki gerek deprem gerekse küçük orta boy depremler daha fazla duyuluyor." ifadesinde bulundu.

"YAVAŞ ATIN TEKMESİ PEK OLUR"

"Yavaş atın tekmesi pek olur diye bir söz var. İstanbul kolunun suskun olması burada bir deprem olmayacağı anlamına gelmez." deyen Ercan, "Burada bir kilitlenme noktası da var. Büyük depremin olabilmesi için 6 milyar gigatonluk yerin kırılma direncini kırması gerekiyor. Bu kırılma direncini kırması için depremin büyüklüğünün 7.2 çıkması gerekiyor. Diğer bir deyimle dün, bugün ve iki gün önce aynı yerde Silivri önünde olan 4.7 ve 5.8'lik depremler kabuğu kırmak için yeterli bir güç birikimini sağlamıyor. Ama diyor ki ben 'Ben seni uyarıyorum. Daha büyük bir depremi yapacağım.' İşte bu 6 milyar gigatonluk güç şu anda yok" şeklinde konuştu.

"20-25 YIL SONRA BÜYÜK DEPREM OLABİLİR"

"Bunun toplanması da hesaplarıma göre 20-25 yıl içinde toplanabilir." diyen Ercan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ancak uyarıcı depremlerin olacağını söylemiştim. Daha büyük bir deprem olacağını söylemek zor. Çünkü yerdeki gerginlik birikiminin ne kadar olduğunu bilmiyoruz. Beklentim eğer olursa 0.1 puan daha arttırabilir. Yer gergin şuan da kükrüyor. Her depremden sonra büyük deprem geliyor diyemeyiz."

Haluk Sucuoğlu

"HERKES KENDİ BİNASINA BAKSIN"

ODTÜ Öğretim Üyesi Haluk Sucuoğlu:

''Tahmin ediyorum ki bu deprem daha önce üç gün önce olan depremden bağımsız bir deprem. Fayın başka bir kısmının kırılmış olması gerekiyor. Zaten gerekli açıklamayı yaparlar. Bunun bağımsız ve yeni bir deprem olduğunu düşünüyorum. Tabi 6 daha ciddi. 6 olunca yavaş yavaş orta şiddetli deprem sınıfına girmiş oluyor. Belki şöyle değerlendirmek lazım.

Bildiğimiz bir şey var; bu deprem bir faydalı deprem olarak da görülebilir. Silivri bundan etkilenmiştir, bazı binalarda hasarlar olabilir. Şöyle yararlanabiliriz; herkes kendi binasına daha dikkatli bakar. Bu bir ön test diye değerlendirilebilir. Eğer binalarda daha önce olmayan çatlaklar, hasarlar varsa; o bina depreme dayanıklı değildir. Bunu doğru değerlendirmek lazım.

Etkili bir deprem. Bunun yerleşim yerlerindeki sonuçlarını iyi değerlendirmek lazım. 6'lık deprem; İstanbul depremi 7 civarında olacaksa onun enerjisini azaltmış olmaz. Başka türlü değerlendirmeliyiz bunu.''

Prof. Dr. Şükrü Ersoy

"BİR BİLİM İNSANI OLARAK ENDİŞELENDİM"

Yıldız Teknik Üniversitesi Prof. Dr. Şükrü Ersoy:

"Çok şiddetli hissettim ama çok kısa sürdü. 6'lık bir depremin enerjisi yer kabuğunu da kırabilir. Kırsal kesimlerde hasar da verebilir. Silivri çevresindeki kötü yapılar etkilenmiş olabilir. 4,6 büyüklüğündeki deprem kuzey Anadolu fayının tam üstündeydi ama bu da Silivri açıklarında olduğu için büyük ihtimalle aynı fay üzerindedir. 6'lık bir depremin olması bir bilim insanı olarak biraz endişelendirdi beni açıkças. Öncü mü yoksa müstakil bir deprem mi bunu bilme şansımız yok. Ama bağımsız bir deprem ise giderek küçülmesi lazım ama daha büyüğü gelmez diyemeyiz."

Prof. Dr. Hasan Sözbilir

"KIRILMA OLAN FAYIN UZUNLUĞU 50 KİLOMETRE"

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir:

Marmara Denizi içinde kırılmakta olan fayın toplam uzunluğunun 50 kilometre olduğunu ve bu fay parçasının maksimum 6,9 büyüklüğünde deprem üretebileceğini dile getiren Sözbilir, şunları kaydetti:

"Fakat İstanbul güneyindeki devam eden parçası ise 70 kilometre uzunluğunda ve bu parça tek başına kırılırsa 7,1 büyüklüğünde deprem üretebilir. Bunun yanındaki fay parçasının toplam uzunluğu 120 kilometre. Bunların tek parça kırılması halinde 7,4 büyüklüğünde depreme neden olabilir. Bu nedenle özellikle Avcılar gibi çürük zemin üzerinde yer alan binalarda hasar oluştuysa yetkililer haber verilmeli ve ona göre davranılmalıdır."