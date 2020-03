Prof. Dr. Ahmet Maranki: "Devletimiz dünyaya örnek bir davranış göstermiştir""Evde kalarak yayılmayı engelleyelim"Prof. Dr. Ahmet Maranki, 14 günlük karantinanın ardından tahliye oldu14 günlük karantinanın ardından tahliyeler devam ediyorİSTANBUL - Avrupa'dan gelen Türk vatandaşlar bugün itibariyle 14 günlük karantina süresini tamamladı. Sağlık problemi olmayan vatandaşların yurtlardan tahliyesi devam ediyor. 14 gün karantinada kalan ve bugün tahliye olan Prof. Dr. Ahmet Maranki, "Devletimiz dünyaya örnek bir davranış göstermiştir. İnanıyorum ki bu süreci biz aşacağız korkuya paniğe gerek yok. Tabiki evde kalmak lazım. Evde kalarak yayılmayı engelleyelim" dedi. Avrupa'dan gelen Türk vatandaşlar karantina için getirildikleri yurtlarda 14 günlük sürecin bugün sonuna geldi. Fatih Sultan Mehmet Öğrenci Yurdu'nda karantina süresini tamamlayan ve sağlık problemi olmayan vatandaşlar tahliye edilmeye başladı. Bazı vatandaşlar özel otomobilleriyle yurdun önüne gelen yakınları tarafından alındı. Yakınları gelmeyen vatandaşlar ise evlerine gidebilmeleri için otobüslerle ortak ulaşım alanlarına götürülecek."Bize çok yardımcı oldular, her şeyimizi karşıladılar" Karantina süresi boyunca görevlilerin kendileriyle çok iyi ilgilendiğini belirten Suda Yıldız, "Son uçuşla birlikte geri geldik. Hollanda'da erasmus yapıyordum. Burada 14 gün boyunca kaldık. Bize çok yardımcı oldular sağolsunlar, her şeyimizi karşıladılar. Hem zordu hem olabildiği kadar kolaylaştırmaya çalıştılar o yüzden teşekkür ediyoruz. Her sabah ateş ölçme için gelindi. Sağlık durumumuza bakıldı. Yemekler çok iyiydi. 3 öğün dışında ara öğünler de geldi. Hiç sıkıntı yaşamadık gayet temizdi. 14 günde evde kalmak zorundayız. Onun için bir kağıt bile imzaladık. Yapmazsak neler olduğunu yazmışlar kağıda evde kalmak zorundayız. Zaten çıkmayı asla düşünmüyorum" ifadelerini kullandı."Devletimize şükranlarımı sunuyorum, çocukları çok güzel baktılar"Devletin kızına çok iyi baktığını söyleyen İbrahim Yıldız, "Devletimize şükranlarımı sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten emaneti aldıklarından daha iyi teslim ettiler. Çocuğumu morali yüksek gördüm. İlk geldiğinde inanın havalanından çıkıştan karantinaya gelene kadar takip ettim. Özel konvoylarla getirdiler, polis korumalarında. Çok güzel kontrol ettiler çocukları çok güzel davrandılar çok güzel baktılar. Çocuk girdiğinde ağlıyordu ama şu an çok mutlu. Devletimize ne kadar teşekkür etsem azdır. Polisimize de teşekkür ediyorum. Polis çok güzel çalıştı. Sağlık bakanlığına çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.Hollanda Amsterdam'dan geldiğini söyleyen bir vatandaş, "Tatile gitmiştim geldim. 14 gün karantinadaydık. Aslında zor geçti karantina. Çünkü kendi evin olmadığı için insana zor geliyor. İlk 2 gün insanlar alışkın olmadıkları için biraz karmaşa halindeydi ama sonra bir düzene oturdu ve iyi bir şekilde devam etti. Her sabah aynı saatte geliyorlardı, ateşimizi ölçüyorlardı. Sorunumuz var mı onu soruyorlardı. Bize hatta formül verdiler her şey detaylı bir şekilde yazıyor. Evdekiler dahil herkesten uzak durulması gerekiyor. Maskenizi çıkartmayın. Burada odanın içindeydik, aynı şekilde şimdide evde kendi odamızda. Tek kişi kaldık ama aileler birlikte kaldı, çocuğu olanlar birlikteydi. Ben tektim" dedi."14 günlük süreç içinde biz çok memnun kaldık"Fatma Doğru isimli vatandaş karantinanın gerekli olduğunu ve karantinaya alındıkları için çok mutlu olduğunu belirterek, "Biz çok memnun kaldık. Çünkü Konya'ya gitseydik sevdiklerimize eşe dosta belkide olası bir hastalığı bulaştırırdık. Hem kendi sağlığımız için hem eşimizin dostumuzun sağlığı için bunu yapmaları gerekiyordu. 14 günlük süreç içinde biz çok memnun kaldık. Sıkılmadık, gayet güzel vakit geçirdik. Hepimiz karantinadayız. İçeride nasıl dikkat edildiyse dışarıda da etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Tedbirlerimizi elden bırakmamız gerekiyor. Konya'ya gideceğiz. Biz Hollanda'daydık. Yurdumuza temelli dönüş yaptık. dönüşümüz böyle bir döneme denk geldi" diye konuştu."Devletimiz dünyaya örnek bir davranış göstermiştir"Prof. Dr. Ahmet Maranki, karantina şartlarının çok iyi olduğunu ve devletimizin dünyaya örnek bir davranış gösterdiğini söyleyerek, "Ben sağlık seminerlerim için Almanya'ya gitmiştim. Son gün sayın büyükelçimizin de gayretiyle geri döndük. Konferanlarımızın bazısını yapamadık. Biz de tabi etik olarak karantinaya alındık. 14 gündür Fatih sultan Mehmet yurdundayız değerli eşimle birlikte. Burada ben çok üzüldüm. Spekülatif bir takim açıklamalar yapıldı. Buradaki şartlar olumsuz diye. Ben biliyorsunuz toplumda sağlıklı yaşamla ilgili önemli çalışmalarım var. Burada gördüğüm hakikati söyleyeyim. Şu an burada sayın valimizin bütün bu ilgili birimlerin çocukların gıdasından ve insanların glütensiz beslenmesine kadar kuş sütünden eksik olmayan bir şey gördük. Devletimiz dünyaya örnek bir davranış göstermiştir. Evimizde bulamayacağımız.. Ben 2 öğün yemek yerim burada 3 öğün geldi. İstediğimiz yemeklere göre bunlar yapıldı. İnanıyorum ki bu süreci biz aşacağız korkuya paniğe gerek yok. Tabii ki evde kalmak lazım. Evde kalarak yayılmayı engelleyelim" dedi.

Kaynak: İHA