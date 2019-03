Prof. Dr. Ahmet Sedat Aybar: Türkiye Ekonomik Saldırılara Şerbetlidir

Kaynak: DHA

EKONOMİST Prof. Dr. Ahmet Sedat Aybar, Türkiye'nin son zamanlarda yaşanan ekonomik operasyonlara şerbetli olduğunu söyleyerek, "Bu saldırılar devam edebilir, dikkatli olmak lazım" dedi.İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) 'Türkiye Ekonomisinde Güncel Konular: Riskler ve Fırsatlar' başlıklı panel düzenledi. Moderatörlüğünü Gazeteci Feryal Ardal'ın üstlendiği panele stratejist Cüneyt Paksoy, Gedik Yatırım'ın Yatırım Danışmanlığı Müdürü Üzeyir Doğan ve Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı Tonguç Erbaş, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. Dünyanın içinde bulunduğu ekonomik ve konjonktürel sürecin riskleri ve fırsatları ile bunların Türkiye'ye yapacağı olası olumlu ve olumsuz etkilerinin konuşulduğu panel, döviz kurlarındaki hareketlilik de ele alındı."DİKKATLİ OLMAK ZORUNDAYIZ"Döviz kurları ve emtia fiyatlarındaki ani yükselmeye yönelik konuşan İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi ve Finans Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Sedat Aybar, "Türkiye bu tip ekonomik saldırılara karşı şerbetlidir. Çünkü zamanında bu tip operasyonlara karşı sarsılmamak için gerekli düzenlemeleri yapmıştır. Nitekim bu son olayda da Merkez Bankası'nın müdahalesiyle döviz ve altın fiyatları da tekrar eski düzeylerine geldi. Ancak bu saldırılar önümüzdeki dönemlerde de devam edebilir. Bu nedenle dikkatli olmak zorundayız" diye konuştu.REEL SEKTÖR KRİZİTürkiye'nin halihazırda ilk defa bir 'reel sektör' kriziyle karşı karşıya olduğunu kaydeden stratejist Cüneyt Paksoy ise, "Türkiye'nin daha önce 1994, 1999 ve 2001 yıllarında yaşadığı krizler kamu kökenli krizlerdi. 2008 krizi ise tamamen küresel konjonktürden kaynaklanan dış kökenli bir krizdi. Şimdiyse sorun reel sektörde. ABD, varlık satışıyla bir ülke üzerinde hegemonya kurmaya çalışıyor. ABD tarihte ilk defa siyasi, askeri ve ekonomik gücünü aynı anda eş zamanlı olarak kullanıyor" ifadelerini kullandı.2008 krizinin bir 'laboratuvar krizi' olabileceğini ifade eden Paksoy, "ABD gibi rasyonel bir ülke nasıl böyle bir sürece kapılır anlamak mümkün değil. Lehman Brothers'ı resmen kurban seçtiler. 2008 krizinden sonra ABD Merkez Bankası FED'in likiditeyi bollaştırmasından Türkiye'de geniş ölçekte yararlandı. Ancak Türkiye o likidite bolluğunu üretime istenen düzeyde çeviremedi. Bugünkü durumda da bunun sıkıntısını yaşıyoruz. Önümüzdeki dönem belki bugünden daha zor olabilir. 2020 ve 2021'in de bu şekilde dalgalı bir seyir izleyeceğini düşünüyorum" dedi."TİCARET SAVAŞLARI AVRUPA'YA YÖNELEBİLİR"Günümüzdeki sürecin dünyayı Sanayi Devrimi'nden çok daha hızlı değiştireceğini belirten Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı Tonguç Erbaş da, "Dünyanın fotoğrafını dünya dışından çeksek, içinden çekeceğimiz fotoğraftan çok daha güzel olacağından adım gibi eminim. İçinde bulunduğumuz süreç, dünyayı Sanayi Devrimi'nden çok daha hızlı değiştirecektir. Geçtiğimiz 10 yılda bollaşan likidite herkesi yatırıma ve krediye yönlendirdi. Ancak artık hepimiz eskisine göre daha borçluyuz. Böyle bir ortamda ABD'nin diğer ülkelerden bağımsız hareket edemeyeceği aşikardı. Nitekim bu da son G20 zirvesinde ortaya çıktı" diye konuştu."TİCARET SAVAŞLARI'NIN GİDİŞATI TRUMP'A BAĞLI"Küresel büyümenin önündeki sorunları anlatan Gedik Yatırım'ın Yatırım Danışmanlığı Müdürü Üzeyir Doğan ise, "2008'de FED'in bilançosu 800 milyar dolardı. 2008 krizi patlak verdiğinden sonra ise bu rakam 4,6 trilyon dolara fırladı. Bu rakamlar FED'in o dönem küresel piyasaya ne ölçüde likidite pompaladığını net bir biçimde gösteriyor. Bu ölçekte bir likidite paranın maliyetini ucuzlatıyor. Bu sayede de tüketim artmaya başlıyor. Tam bu sırada Brexit ve Trump gibi etmenler ortaya çıkarak ortalığın bir kez daha karışmasına neden oldu. Şimdiyse küresel büyümenin önünde iki büyük sorun var, bunlar Avrupa ve Çin. Avrupa Brexit nedeniyle, Çin ise ABD'nin Ticaret Savaşları nedeniyle zorda. Ticaret Savaşları'nın gidişatı da Trump'a bağlı. Her an Avrupa'ya da yönelebilir. O yönde işaretler de geliyor. Küresel aktörlerin hepsi şu an bir bekleyiş sürecinde. Belirsizliklerin sonuçları bekleniyor" ifadelerini kullandı.Panel, anı plaketlerinin takdimi ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.- İstanbul