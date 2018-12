07 Aralık 2018 Cuma 16:10



Prof. Dr. Akalan : "Fizyoterapide 2030 hedefimiz öğrenmektir"İSTANBUL - Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında güncel bilgileri öğrencilerle paylaşmak amacıyla düzenlenen "5. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Öğrenci Kongresi" bugün başladı. Kongrede konuşan İstanbul Kültür Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. N. Ekin Akalan, "Fizyoterapide 2030 hedefimiz öğrenmektir" dedi. "5. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Öğrenci Kongresi", İstanbul Kültür Üniversitesi ev sahipliğinde Türkiye Fizyoterapistler Derneği ve Türkiye Fizyoterapistler Derneği Gençlik Komisyonu işbirliği ile bugün başladı. İki gün sürecek olan kongrenin ilk gününde "Nörolojik Rehabilitasyonda Robotik Yaklaşımlar ve Görev Odaklı Eğitim", "Salyozda Korse mi, Egzersiz mi?", "İşyerinde Fizyoterapist ve Ergonomik Farkındalık" ve "Obezitede Egzersiz ve Fiziksel Aktivite" konuları ele alındı. Kongrenin açılış konuşmasında öğrencilere hitap eden İKÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. N. Ekin Akalan, kongreyle amaçlarının Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü öğrencilerini güncel fizyoterapi yaklaşımları hakkında bilgilendirmek olduğunu belirtti."Okumak ve öğrenmek zorundayız"Fizyoterapi ve rehabilitasyonda 2030 hedefinin öğrenmek olduğunu ifade eden Prof. Dr. Akalan, "Aslında bakıldığında hepimiz öğrenciyiz ve hayat öğrenince güzel. Öğrenme sona erdiği zaman özellikle de mesleğimizde ilerlememiz mümkün değil. Okumak ve öğrenmek zorundayız. O nedenle 2030'da öğrenme hedefimiz var. Türkiye'deki tüm fizyoterapi okullarının ortak katılımıyla gerçekleştirilen bu etkinlikle bu alana farkındalığı arttırmayı hedefliyoruz. Kongremizde bu alanda yapılan bilimsel araştırmalar, uzmanlar tarafından ele alınarak, öğrencilere aktarılacak. Kongremiz öğrenimimiz açısından bizlere yol gösterecektir" dedi."Her meslek için vücudu korumak farklıdır"Bu alanın sağlık, mühendislik, mimarlık ve yaşam bilimleri gibi birçok alana dokunduğunu kaydeden Akalan, "Her ne iş yapılırsa yapılsın uygun bir pozisyon alınmalı. Çalışırken hareketli ya da durağan durumlarda vücudu korumak lazım. Her meslek için vücudu korumak farklıdır. Mesela mühendislik; kasların, kemiklerin, dokuların ve akışkanların bizi nasıl etkilediğini öğretiyor. Bizler de onlara bu etkilerden nasıl korunacaklarını öğretiyoruz. Her birim bizimle ilintili. Çünkü biz, insanın içindeyiz. Bizler insana daha iyi olmayı öğretiyoruz. Daha iyi olursak daha iyi düşünür, karar verir ve 2030'a daha iyi gireriz" diye konuştu.Kongre hakkında bilgi veren İstanbul Kültür Üniversitesi Arş. Gör. Gülşah Karaca ise kongrenin öğrenci temalı olduğunu belirterek, şu ifadelerde bulundu: "Program akışı tamamen öğrencilerin isteklerine göre belirlendi. Konular belirlenirken ülke genelinde bir anket yapıldı. Ankette hangi hocadan hangi konuyu dinlemek istediklerini katılımcılara sorduk. Öğrenciler tarafından en çok merak edilen konulardan biri olan "Dünya'da ve Türkiye'de Rehabilitasyon 2030 Hedefleri" konusunu burada ele alacağız. Yoğun talep gören kongremizde Türkiye'nin birçok üniversitesinden öğrencileri ağırlıyoruz. İki gün sürecek olan etkinliğimizde toplamda 550-600 katılımcıyı ağırlamayı planlıyoruz."