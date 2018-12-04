Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Vapuru Seferlere Başladı

04 Aralık 2018 Salı 10:49



04 Aralık 2018 Salı 10:49

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, Türk musikisinin yaşayan çınarı Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca'nın adını verdiği vapur, İstanbul Boğazı'nda seferlerine başladı.İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, İBB Şehir Hatları AŞ'nin filosunda hizmet veren Kalamış vapurunun adını, Ekim ayı toplantısında oy birliğiyle Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca olarak değiştirmişti.Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca vapuru, Eminönü-Kadıköy, Karaköy-Kadıköy, Beşiktaş-Kadıköy, Üsküdar-Eminönü hatlarında seferlere başladı.Her gün iki kıta arasında binlerce yolcuya hizmet verecek vapur, Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca'nın adını İstanbul'da yaşatacak.1987 yılı Haliç Tersanesi yapımı olan ve bundan sonra Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca adıyla hizmet verecek olan vapur; 56 metre uzunluğunda, 10,6 metre genişliğinde, 14 deniz mili hıza sahip ve bin 500 yolcu taşıyabiliyor.Türk müziğinin yaşayan çınarıTürk müziğine beste, saz eserleri, ilahi formunda yaptığı yüzlerce çalışmayla yeri doldurulamaz katkı sunan değerli sanatçı Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca, bugüne kadar 300'e yakın ödüle layık görüldü.1 Mart 1926 yılında Kilis'te dünyaya gelen Yavaşca, Kilis Kemaliye İlkokulu ve Kilis Ortaokulu'nu bitirdikten sonra Konya Lisesi'nde başladığı lisenin 2 ve 3. sınıflarını İstanbul Erkek Lisesi'nde birincilikle tamamladı. 1951 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. İstanbul'daki birçok hastanede doktorluk ve yöneticilik yaptı.600'ü aşkın bestesi bulunuyorİlk eserini 1951 yılında bestelemiş olan Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca'nın dini ve din dışı, saz ve söz eseri olarak 600'ü aşkın bestesi bulunuyor. Ayin-i Şerif'ten, çocuk şarkısına uzanan geniş bir bestekarlık yelpazesine sahip.Yavaşca; Amerika, İngiltere, Almanya gibi birçok ülkede konserler verdi. Alaeddin Yavaşca'ya Gaziantep Üniversitesi, Elazığ Fırat Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, İTÜ ve Erzurum Atatürk Üniversitesi'nce Fahri Doktora Unvanı verildi. Yavaşca'ya 1991 Yılında Devlet Sanatçısı ünvanı verildi.Şehir Hatları Hakkında19. Yüzyılın ortalarından bugüne 167 yıllık bir deneyimi temsil eden Şehir Hatları, İstanbul'da, toplu deniz taşımacılığı hizmeti sunarak ulaşımda alternatif oluşturan, kültürel mirasımızın simgelerinden vapur, tersane ve iskelelere sahip çıkan, modern ve öncü bir şirkettir. Yüksek kurumsal itibarı, güçlü marka değeri ile İstanbul kent içi deniz ulaşımında tercih edilen lider bir kuruluştur. - İSTANBUL