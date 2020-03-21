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Prof. Dr. Ali Çelik: "Kurallara uymak dini bir zorunluluktur"

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Çelik, vatandaşların kurallara uymasının dini bir zorunluluk olduğunu ifade etti.

21.03.2020 18:29 | Son Güncelleme: 21.03.2020 18:29
Prof. Dr. Ali Çelik:
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Çelik, vatandaşların kurallara uymasının dini bir zorunluluk olduğunu ifade etti.

Çelik, konuyla ilgili olarak Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V.) sünnetinden bahsederek şöyle konuştu: "Peygamberimiz bir yerde veba hastalığı çıktığı zaman duyanların o yere girmemelerini, orada bulunanların da bulundukları yeri terk etmemelerini emretmiştir. Medine'ye Hz. Peygamber'e biat etmek için gelmekte olan Sakif kabilesi heyeti içinde cüzzam hastalığı olan birinin olduğunu duyunca, onun geri dönmesini istemiş ve biatının kabul edildiğini bildirmiştir. 'Cüzzamlı ile aranızda bir mızrak mesafe olduğu halde konuşunuz' ve 'Namazlarınızı binitleriniz üzerinde kılınız' mealindeki hadisleri mevcuttur."

Çalik, vatandaşların korona virüs tedbirleri çerçevesinde alınan tedbirlere uymalarının dini bir zorunluluk olduğunu, uyulmaması halinde günah işlenmiş olacağını hatırlattı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Etiketler : Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya, Güncel

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