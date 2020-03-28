Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Prof. Dr. Ali Gür: "(Kovid-19) Tedavi alternatifi üzerinde çalışıyoruz, bu konuda büyük aşama...

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, yeni tip koronavirüs (kovid-19) salgınının tedavisi üzerine çalıştıklarını belirterek, "Büyük aşama kaydettik. Bu sistem dünyada 1-2 merkezde uygulanan bir sistem." dedi.

28.03.2020 12:09 | Son Güncelleme: 28.03.2020 12:12
Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, yeni tip koronavirüs (kovid-19) salgınının tedavisi üzerine çalıştıklarını belirterek, "Büyük aşama kaydettik. Bu sistem dünyada 1-2 merkezde uygulanan bir sistem." dedi.
Gür, üniversite yerleşkesinde beraberindeki GAÜN Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Suat Zengin ve Doç. Dr. Umut Elboğa ile düzenlediği basın toplantısında, koronavirüsün dünyanın 190 ülkesinde yayılan bir virüs olduğunu ve Türkiye 'nin de bu pandemiye maruz kaldığını ifade etti.
Bu yüzden dünya genelinde çeşitli ilaç denemeleri yapıldığını aktaran Gür, şöyle devam etti:
"Bu süreçlerde biliyoruz ki en önemli olan şey aşıdır ama bu da takriben 1-2 yıl gibi belirli bir süre alıyor. Bu süre içerisinde de tedavi denemeleri yapılıyor. Çin de bu anlamda plazma değişimiyle ilgili çalışmalar yaptı. Amerikan Gıda ve İlaç Kurumu plazma nakliyle ilgili çalışmaları onayladı." dedi.
GAÜN olarak bu alanda çalışmalar yaptıklarını anlatan Gür, şöyle konuştu:
"Tedavi üzerine çalışıyoruz. Büyük aşama kaydettik. Bu sistem, dünyada 1-2 merkezde uygulanan bir sistem. Dünyada kan değişimi yapılıyor ama temel sorunu şu; nakil sırasında bazı zararlı patojenler de yeni hastaya geçip zarar verebiliyordu. O yüzden sistemin bazı sorunları vardı. İşte bu noktada bizim sistemimiz devreye giriyor. Biz, hasta iyileştikten sonra kanını 600 mililitre kadar alacağız. Daha sonra çeşitli aşamalardan geçirip hasta olan kişiye verirken arada viral patojenler olmadan enjekte edeceğiz. Tedavide asıl mesele buydu ve biz de bunu çözdük. Yani zararlı patojenleri temizleme noktasında bizim modelimiz farklı oluyor. Özel bir sistemle patojenleri yok ediyoruz."
"Son hazırlıklarımızı yapıyoruz"
"Patojen değiştirme noktasında Türkiye'de GAÜN dışında bir sistem olmadığını" savunan Gür, "Bu noktada desteğe ihtiyacımız var. Şöyle ki daha önce koronavirüse yakalanmış ve tedavisi biten kan donerlerine ihtiyacımız var. Bunu başardığımızda donerlerimizin kanı çok sayıda kişiye umut olacak." ifadesini kullandı.
Prof. Dr. Ali Gür, Kovid-19 bittiğinde bile söz konusu sistemin yeni oluşabilecek pandemilerde kullanılabileceğine işaret ederek, "Son hazırlıklarımızı yapıyoruz. Nisan ayı sonunda tedaviye başlamış olabileceğiz." diye konuştu.
Tedavi üzerine çalışan Doç. Dr. Umut Elboğa da donerlerden alınacak kanın sistem üzerinde çoğaltılarak 2 işlemden geçirildikten sonra yeni enfekte olmuş hastalar üzerinde kullanılabileceğini kaydetti.
.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Prof. Dr. Ali Gür: ’(Kovid-19) Tedavi alternatifi üzerinde çalışıyoruz, bu konuda büyük aşama...

Kaynak: AA

Etiketler: Gaziantep Üniversitesi, Türkiye, Ali Gür, Gür, Güncel

Haberin Videosu :

Prof. Dr. Ali Gür: "(Kovid-19) Tedavi alternatifi üzerinde çalışıyoruz, bu konuda büyük aşama...

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Prof. Dr. Ali Gür: '(Kovid-19) Tedavi alternatifi üzerinde çalışıyoruz, bu konuda büyük aşama... - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Boşandığı eşini sokak ortasında öldüren zanlının son paylaşımı dikkat çekti Haberler
Boşandığı eşini sokak ortasında öldüren zanlının son paylaşımı dikkat çekti
KKTC’de koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti Haberler
KKTC'de koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti
Durumun kontrolden çıktığı İtalya’da 46 doktor hayatını kaybetti Haberler
Durumun kontrolden çıktığı İtalya'da 46 doktor hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret eden vatandaş, 90 gün evden çıkamayacak Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden vatandaş, 90 gün evden çıkamayacak
Şehirler arası yolcu taşımacılığının detayları belli oldu! İşte 13 maddelik genelge Haberler
Şehirler arası yolcu taşımacılığının detayları belli oldu! İşte 13 maddelik genelge
’Haberim yoktu’ diyen sigara kaçakçısı, ceza almaktan kurtulamadı Haberler
'Haberim yoktu' diyen sigara kaçakçısı, ceza almaktan kurtulamadı
Sınırdaki bir mahalle, koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı Haberler
Sınırdaki bir mahalle, koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı
Bilim Kurulu üyesi, rakam vererek çocuklarla ilgili tehlikeye dikkat çekti Haberler
Bilim Kurulu üyesi, rakam vererek çocuklarla ilgili tehlikeye dikkat çekti

Son Dakika Güncel Haberleri

13:07: Artvin'de cenazeye korona ayarı - Haber 13:06: Sağlık Müdürlüğü sosyal medyadaki paylaşımlara açıklık getirdi - Haber 13:05: Rize'nin Kendirli beldesi ve 4 köyde 'koronavirüs' karantinası sürüyor-4 - Haber 13:03: 'Virüsün anne karnındaki bebeğe geçmeme ihtimali yüksek, fakat geçebilir' - Haber 13:02: Emniyet Müdürü uyardı; "Her yerde ve herkese anlatacağız" - Haber 12:40: Son dakika: KKTC'de koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti - Haber 11:40: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden vatandaş, 90 gün evden çıkamayacak - Haber 11:31: Boşandığı eşini sokak ortasında öldüren zanlının son paylaşımı dikkat çekti - Haberler 11:27: Son dakika: Yeni tip koronavirüs, tüm dünyada 600 binden fazla insana bulaştı - Haber 11:21: ABD'li şarkıcı Jennifer Grout, Ayet-el Kürsi'yi okudu - Magazin 11:16: Son Dakika: Cezaevlerinde alınan önlemlerin süresi 2 hafta daha uzatıldı - Haber 09:14: Kibar tavrıyla dikkat çeken yaşlı amca: Allah devletimize sağlık sıhhat versin - Haber