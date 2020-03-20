Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Hukuk Fakültesi Dekanı, karantinadan kaçanların tutuklanabileceğine dikkat çekti - Haberler

Hukuk Fakültesi Dekanı, karantinadan kaçanların tutuklanabileceğine dikkat çekti

Türk Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı, vatandaşların koronavirüs karantinasından kaçma olasıklarıyla ilgili konuştu. Dekan, başlatılan soruşturmalar hakkında, "Karantina tedbirlerine uyulmaması halinde önce adli kontrol, ona da uymazlarsa tutuklama tedbirinin uygulanması ihtimali bulunuyor." dedi.

20.03.2020 12:36 | Son Güncelleme: 20.03.2020 14:19

Koronavirüs şüphesiyle karantinaya alınmasına karar verilenlerden kaçma girişiminde bulunanlar ya da hastalığını gizlemeye çalışanlar, aileleri ve toplum için risk oluşturuyor. Türk Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Kemal Yıldız, karantina tedbirlerine uymayanlar hakkında tutuklama kararları da verilebileceğini söyledi.

''ADLİ KONTROL TEDBİRİNE UYMAYANLAR TUTUKLANABİLİR''

Karantina tedbirlerine uymayanlar hakkındaki soruşturmaların TCK'nın 195. maddesi kapsamında yürütüldüğünü söyleyen Yıldız, değerlendirmelerde bulunarak, "Bu maddedeki suçun cezasının üst sınırı 2 yılı geçmiyor. Üst sınırı 2 yıl hapis cezasını geçmeyen suçlarda tutuklama yasak. Ama bu suçlarda adli kontrol tedbirine başvurulabiliyor. Tutuklama yasağı olsa bile diğer koşullar mevcutsa kişiler hakkında adli kontrol tedbiri uygulanabilir. Adli kontrol tedbirlerinde buraya uyacak neler var? Belli bölgeden çıkmama, belli bölgeye girmeme, hatta tedavi tedbiri bile öngörülmüş. Tedavi yükümlülüğünü de adli kontrole bağlayabiliriz. Prensip itibariyle 195. madde kapsamında doğrudan tutuklama kararı verilemezse bile, adli kontrol tedbirine başvurulabilir. Adli kontrol tedbirinde de şu anda uygulanan tedbirler, karantina dışında da var. Adli kontrol tedbirine uyulmamasının cezası da kanunda tutuklamaya dönebiliyor. Elbette herkesin tutuklanması veya adli kontrol tedbiri uygulanması gerekmiyor ama, karantina tedbirlerine uyulmaması halinde önce adli kontrol, ona da uymazlarsa tutuklama tedbirinin uygulanması ihtimali de bulunduğu bilinmeli." dedi.

Hukuk Fakültesi Dekanı, karantinadan kaçanların tutuklanabileceğine dikkat çekti

''GÖREVLİLERE UYGULANAN FİZİKİ MÜDAHALE, KASTEN YARALAMA SUÇU OLUŞTURUR''

Karantinadan kaçınmak isteyenlerin zaman zaman polis ya da doktorlara yönelik yüzlerine tükürmek gibi fiziksel müdahalelere dönüşmesinin ise farklı suçlar olduğunu belirten Yıldız, "Kolluğa yönelik hakaret, eğer fiziki müdahale varsa kasten yaralama suçu oluşturabilir. Dikkat etmelerini tavsiye ederim. Hekimlere karşı kasten yaralama eylemlerine ise çok hassas uygulayıcılar. Bu olaylar tutuklama sebebi, sırf bu nedenle tutuklama kararı verilebilir." ifadelerini kullandı.

''ALINAN TEDBİRLER, KANUNDA YER ALIYOR''

Türkiye'de uygulanan tüm tedbirlerin hukuki dayanağı olduğunu söyleyen Prof. Dr. Ali Kemal Yıldız, "Halkımızın bunu bilmesi lazım. Hem Sağlık hem İçişleri Bakanlığı tarafından yapılması gerekenler doğru ilerliyor. Buna dayalı olarak alınan tedbirlere de uyulmamasına ilişkin yapılan soruşturmalar da doğru yapılıyor. Bu konunun temel dayanağı Umumi Hıfzı Sıhha Kanunu. Kanunun 57. maddesinde belli bulaşıcı hastalıklar tek tek sayılarak belirlenmiş, bunlarla ilgili devamı maddelerde de alınması gereken tedbirler öngörülmüş. Nedir bu tedbirler; tecrit, araştırma, müşahede yetkisi yani gözlem altında tutma... Hani tartışılıyor ya buna yetkileri var mı diye; aşı, ilaç kullanımı, belli gıdaların kullanılmaması, açık alan kullanımının, belli toplantıların da yapılmasının yasaklanması düzenleniyor." dedi

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Hukuk Fakültesi Dekanı, karantinadan kaçanların tutuklanabileceğine dikkat çekti

Kaynak: DHA

Haberin Videosu :

Koronavirüs şüphesiyle karantinaya alınanların kaçmasıyla ilgili Prof. Dr. Ali Kemal Yıldız : Karantinadan kaçanlar tutuklanabilir
Etiketler : Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Bangladeşli bilim insanları: Dünyanın en ucuz tanı kitini keşfettik Haberler
Bangladeşli bilim insanları: Dünyanın en ucuz tanı kitini keşfettik
Virüsten korunmak için alınıyor ama koronadan yüz kat daha öldürücü Haberler
Virüsten korunmak için alınıyor ama koronadan yüz kat daha öldürücü
Görüntü bugün çekildi! Bir kentimizde ’Evinizde kalın’ uyarıları dikkate alınmıyor Haberler
Görüntü bugün çekildi! Bir kentimizde "Evinizde kalın" uyarıları dikkate alınmıyor
Resmi vaka sayısı gerçeği yansıtıyor mu? Araştırmaların sonucu korkunç Haberler
Resmi vaka sayısı gerçeği yansıtıyor mu? Araştırmaların sonucu korkunç
İstanbul’daki tarihi camiden koronavirüs anonsu yapıldı: Dua edelim Haberler
İstanbul'daki tarihi camiden koronavirüs anonsu yapıldı: Dua edelim
Bir Avrupa ülkesinde daha koronavirüs sebebiyle ölü sayısı bini geçti Haberler
Bir Avrupa ülkesinde daha koronavirüs sebebiyle ölü sayısı bini geçti
Koronavirüs sonrası fiyatı artan ürünlere bir yenisi daha eklendi Haberler
Koronavirüs sonrası fiyatı artan ürünlere bir yenisi daha eklendi
Koronavirüs nedeniyle pazarlarda yeni dönem başlıyor Haberler
Koronavirüs nedeniyle pazarlarda yeni dönem başlıyor

Son Dakika Haberleri

Büyükşehir Belediyesi kar mesaisine devam ediyor - Haber Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi de kapatıldı - Haber ANNTALYA Öykü Arin, 5 yaşına ev karantinasında girdi - Haber CAMİLER KAPALI KALDI, CUMA NAMAZI KILINMADI - Haber CAMİLER KAPALI KALDI, CUMA NAMAZI KILINMADI - Haber Son Dakika: Koronavirüs sebebiyle acil olmayan tüm ameliyatlar durduruldu - Haber Son dakika: İspanya'da koronavirüs salgınında ölü sayısı 1002'ye yükseldi - Haber İstanbul'da ezan sonrası cami hoparlörlerinden 'Koronavirüs' anonsu yapıldı - Haber Elazığ'da "Evinizde kalın" uyarıları dikkate alınmadı! Caddeler dolup taşıyor - Haberler Son dakika: 81 ile genelge gönderildi! Koronavirüs nedeniyle pazarlarda yeni dönem başlıyor - Ekonomi Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1433'e yükseldi - Haber Son Dakika: AK Parti infaz düzenlemesiyle ilgili son hazırlıkları yapıyor - Haber
Loading