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PROF. DR. ALİ ÜLKÜ AZRAK KORONAVİRÜS NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİ

İstanbul DHAProf. Dr. Ali Ülkü Azrak koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

15.04.2020 13:13 | Son Güncelleme: 15.04.2020 13:15
İstanbul DHA
Prof. Dr. Ali Ülkü Azrak koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.
Azrak 1979 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni kuran isimler arasında yer almıştı. Emekli olduğu 2000 yılına kadar dekanlık da yapan Azrak, 87 yaşındaydı.
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada da, "Covid-19 pandemisi dolayısıyla vefat eden İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Ülkü Azrak'a Allah'tan rahmet; ailesi ve yakınları ile İstanbul Üniversitesi ailesine ve öğrencilerine baş sağlığı dileriz" denildi. PROF. DR. ALİ ÜLKÜ AZRAK KORONAVİRÜS NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİ

Kaynak: DHA

Etiketler: İstanbul Üniversitesi, Koronavirüs, İstanbul, DHA, Güncel
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