Prof. Dr. Altan Göktaş: "Glokom körlüğün ikinci sebebi"
Prof. Dr. Altan Göktaş: "Glokom körlüğün ikinci sebebi" Acıbadem Kayseri Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr.
12.03.2020 20:26 | Son Güncelleme: 12.03.2020 20:26
Prof. Dr. Altan Göktaş: "Glokom körlüğün ikinci sebebi"
KAYSERİ - Acıbadem Kayseri Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Altan Göktaş, glokomun körlüğün ikinci nedeni olduğunu vurgulayarak; "40 yaşından sonra mutlaka glokomla ilgili bazı testler yapıp göz doktoruna muayene olup bu hastalıkla ilgili mevcudiyetin olup olmadığı tespit edilmesi gerekiyor" dedi. Acıbadem Kayseri Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Altan Göktaş; glokomun, dünyadaki körlüğün ikinci sebebi olduğunu belirterek hastalık hakkında bilgiler verdi. Özellikle 40 yaşından sonra vatandaşların glokom testi yapması gerektiğini ifade eden Göktaş; "Dünyada yaklaşık 70 milyon kadar glokom hastası var, 7 milyon kadar glokoma bağlı körlüğü ifade ediyor. Glokom hastalığı maalesef sinsi bir hastalık. Dolayısıyla erken teşhis konulması, takiplerin düzenli ve muntazam yapılması hastalığın seyrinde ve önlenmesinde çok önemli. Glokom hastalığında göz için basıncı dediğimiz göz tansiyonu durumu ilk ve en önemli risk faktörü. Bunun mutlaka kontrol altına alınması gerekiyor. Ancak bunun dışında ailede glokom öyküsü bulunan, daha önce glokomla ilgili göz hastalığı geçirenler ile yine yaşı 40 ve üzeri olan kişiler risk altında. Dolayısıyla 40 yaşından sonra mutlaka glokomla ilgili bazı testler yapıp göz doktoruna muayene olup bu hastalıkla ilgili mevcudiyetin olup olmadığı tespit edilmesi gerekiyor" şeklinde konuştu.Hastalığın teşhis edilebilmesi için vatandaşların mutlaka muayeneden geçmesi gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Altan Göktaş; "Glokom hastalığında 40 yaş ve sonrası görülme oranı yüzde 2 civarı. Her 100 kişiden 2'sinde glokom hastalığı ortaya çıkabiliyor. Ancak bu hastalığa hastalarımız herhangi bir belirti ve semptom vermediği için farkında olmayabiliyorlar. Ta ki son evreye gelinceye kadar. Dolayısıyla glokom hastalığının teşhisi için mutlaka göz muayenesinden geçmeniz gerekiyor. Hastalığın teşhis edildikten sonra tedavisi ilaçlarla sağlanabiliyor. Ancak ilaç yeterli olmadığı durumda lazer tedavileri ve glokom ameliyatları da uygulanabiliyor. Bütün bunlar sağlanmadıkça maalesef glokom körlükle sonuçlanabilmekte. Dolayısıyla 40 yaşından sonra ailesinde glokom öyküsü olan kişilerin glokom yönünden bir göz muayenesinden geçmeleri gerekiyor. Eğer hastalık tespit edilirse de mutlaka düzenli ve muntazam tedavi almaları gerekiyor" ifadelerini kullandı.
KAYSERİ - Acıbadem Kayseri Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Altan Göktaş, glokomun körlüğün ikinci nedeni olduğunu vurgulayarak; "40 yaşından sonra mutlaka glokomla ilgili bazı testler yapıp göz doktoruna muayene olup bu hastalıkla ilgili mevcudiyetin olup olmadığı tespit edilmesi gerekiyor" dedi. Acıbadem Kayseri Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Altan Göktaş; glokomun, dünyadaki körlüğün ikinci sebebi olduğunu belirterek hastalık hakkında bilgiler verdi. Özellikle 40 yaşından sonra vatandaşların glokom testi yapması gerektiğini ifade eden Göktaş; "Dünyada yaklaşık 70 milyon kadar glokom hastası var, 7 milyon kadar glokoma bağlı körlüğü ifade ediyor. Glokom hastalığı maalesef sinsi bir hastalık. Dolayısıyla erken teşhis konulması, takiplerin düzenli ve muntazam yapılması hastalığın seyrinde ve önlenmesinde çok önemli. Glokom hastalığında göz için basıncı dediğimiz göz tansiyonu durumu ilk ve en önemli risk faktörü. Bunun mutlaka kontrol altına alınması gerekiyor. Ancak bunun dışında ailede glokom öyküsü bulunan, daha önce glokomla ilgili göz hastalığı geçirenler ile yine yaşı 40 ve üzeri olan kişiler risk altında. Dolayısıyla 40 yaşından sonra mutlaka glokomla ilgili bazı testler yapıp göz doktoruna muayene olup bu hastalıkla ilgili mevcudiyetin olup olmadığı tespit edilmesi gerekiyor" şeklinde konuştu.Hastalığın teşhis edilebilmesi için vatandaşların mutlaka muayeneden geçmesi gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Altan Göktaş; "Glokom hastalığında 40 yaş ve sonrası görülme oranı yüzde 2 civarı. Her 100 kişiden 2'sinde glokom hastalığı ortaya çıkabiliyor. Ancak bu hastalığa hastalarımız herhangi bir belirti ve semptom vermediği için farkında olmayabiliyorlar. Ta ki son evreye gelinceye kadar. Dolayısıyla glokom hastalığının teşhisi için mutlaka göz muayenesinden geçmeniz gerekiyor. Hastalığın teşhis edildikten sonra tedavisi ilaçlarla sağlanabiliyor. Ancak ilaç yeterli olmadığı durumda lazer tedavileri ve glokom ameliyatları da uygulanabiliyor. Bütün bunlar sağlanmadıkça maalesef glokom körlükle sonuçlanabilmekte. Dolayısıyla 40 yaşından sonra ailesinde glokom öyküsü olan kişilerin glokom yönünden bir göz muayenesinden geçmeleri gerekiyor. Eğer hastalık tespit edilirse de mutlaka düzenli ve muntazam tedavi almaları gerekiyor" ifadelerini kullandı.
Kaynak: İHA
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