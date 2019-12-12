Prof. Dr. Altun, 'suç unsuru oluşmadığı' gerekçesiyle beraat etti

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Gürcan Altun "cinsel istismar" şüphesi ile savcılık tarafından muayene edilmesi istenilen 3 çocuğu rıza göstermedikleri için muayene etmeyince hakkında açılan davada 'suç unsuru oluşmadığı' gerekçesiyle beraat etti.



Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, 2013 yılında savcılık tarafından "cinsel istismara" uğradıkları iddiası ile genital muayene yapılmak üzere hastaneye gönderilen 18 yaşından küçük üç çocuğun, muayeneye rıza göstermemeleri üzerine çocukları muayene etmeyen Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Gürcan Altun, hakkında "görevi ihmal" suçundan açılan davadan berat etti. Karara itiraz edilmesinin ardından Yargıtay Ceza Dairesi, kararı bozdu.



Edirne 5. Asliye Ceza Mahkemesinde bugün yapılan duruşmada Altun, 'suç unsuru oluşmadığı' gerekçesiyle bir kez daha beraat ettirildi. - EDİRNE

Kaynak: İHA