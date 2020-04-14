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Prof. Dr. Antmen: Yurtdışı kaynaklı kök hücre nakillerinin yüzde 75'i yapılamıyor

Prof. Dr. Antmen: Yurtdışı kaynaklı kök hücre nakillerinin yüzde 75'i yapılamıyorAdana'da kök hücre nakli bekleyen lösemi hastası Kuzey Deniz Şengezer'e (3), Yunanistan'da bulunan yuğun kök hücre uçuşların kapalı olması nedeniyle getirilemedi.

14.04.2020 23:35 | Son Güncelleme: 14.04.2020 23:38
Prof. Dr. Antmen: Yurtdışı kaynaklı kök hücre nakillerinin yüzde 75'i yapılamıyor
Adana'da kök hücre nakli bekleyen lösemi hastası Kuzey Deniz Şengezer'e (3), Yunanistan 'da bulunan yuğun kök hücre uçuşların kapalı olması nedeniyle getirilemedi. Minik Kuzey'in doktoru Prof. Dr. Bülent Antmen, 'Yurtdışı kaynaklı kök hücre nakli olacak programların yüzde 75'i yapılamaz duruma geldi" dedi.
Kentte, Özgül ve Gürcan Şengezer (31) çiftinin oğulları Kuzey Deniz (3), geçtiğimiz Mayıs ayında ateşlendi. Minik Kuzey'in Akut Lenfoblastik Lösemi'ye yakalandığı belirlendi. Şengezer çifti, 11 aydır kemoterapi tedavisi gören oğulları Kuzey'in hastalığının tek çaresinin kök hücre nakli olduğunu öğrendi. Yunanistan Sağlık Bakanlığı'na bağlı koronavirüs birimi sözcüsü Sotiris Çiodras, Girit Adası'ndaki Hanya kentinde yaşayan Andreas'ın iliğinin minik Kuzey'e yüzde 90 uyumlu olduğunun tespit edildiğini söyledi. Bunun üzerine Şengezer çifti harekete geçti ancak koronavirüs salgını nedeniyle uçuş seferlerinin kaldırılması, naklin iptaline sebep oldu. Bunun üzerine Kuzey'in babası Gürcan Şengezer'in iliğinin yüzde 70 oranında uyumlu olduğunun öğrenilmesiyle, babadan oğluna nakil yapılmasına karar verildi.
'KÖK HÜCRELER KORONAVİRÜS NEDENİYLE GETİRİLEMİYOR'
Kuzey Deniz'in doktoru Çocuk Hemotoloji Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Antmen, Minik Kuzey'in riskli gruba girdiğini ve tedavisinin bitmesine yakın löseminin nüksettiğini belirterek, instensif denilen yoğun bir kemoterapi dönemine girdiğini söyledi. Kuzey'in hemen kök hücre transplantasyon programına alındığını kaydeden Prof. Dr. Antmen, "Aileyi ve Türkiye'deki bağışçıları taradık ancak uygun bir kök hücre bulamadık. Ardından yaptığımız yurtdışı taramasında Yunanistan'dan yüzde 90 uyumlu bir donör bulduk. Tüm program Nisan ayındaki kemik iliği transplantasyon yapılmasına ilişkin hazırlanmışken, koronavirüs problemi başladı. Geçtiğimiz haftalarda sınırlar ve havalimanlarının da karşılıklı olarak kapatılması üzerine Sağlık Bakanlığı'nın tüm girişimlerine rağmen kök hücre getirme işini yapamadık" dedi.
'BABAYI 14 GÜN KARANTİNAYA ALDIK'
Yurtdışı kaynaklı kök hücre nakli olacak programların yüzde 75'inin yapılamaz duruma geldiğini ve minik Kuzey ile birlikte 3 çocuğun daha bundan etkilendiğini belirten Prof. Dr. Antmen, şunları söyledi:
"Sağlık Bakanlığı'nın çalışması sonucu normalde özel izinle yapılabilen yarı uyumlu dediğimiz, yüzde 80 uyumdan daha düşük aile içi yapılan 'Haploidentik Transplantasyon' programlarına izin verildi. Böylece Kuzey Deniz gibi beklemeye müsait olmayan çocuklarımız ve yetişkin hastalarımız için bir seçenek açılmış ve kök hücre nakli mümkün oldu. Ancak bu programda da koronavirüs krizi tekrar devreye girdi. Nakil yapılacak olan vericimiz Kuzey'in babası ancak onun da virüse yakalanmaması gerekiyor. Biz de önce babayı 14 günlüğüne karantinaya aldık. Babanın da hasta olmadığı kesinleştikten sonra kök hücrelerini toplayacağız ve nakil işlemini gerçekleştireceğiz. Diğer transplantasyon işlemlerinden biraz daha riskli olsa da Kuzey'i 22-24 Nisan tarihlerine hazırlıyoruz." Prof. Dr. Antmen: Yurtdışı kaynaklı kök hücre nakillerinin yüzde 75’i yapılamıyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Kuzey Deniz, Yunanistan, Güncel
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