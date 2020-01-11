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Prof. Dr. Ataç ve Prof. Dr. Şanlıdağ'dan DPÜ'ye ziyaret

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç ile Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ Kütahya Dumlupınar Üniversitesini (DPÜ) ziyaret etti.

11.01.2020 12:50 | Son Güncelleme: 11.01.2020 12:55Prof. Dr. Ataç ve Prof. Dr. Şanlıdağ'dan DPÜ'ye ziyaret
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç ile Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ Dumlupınar Üniversitesini (DPÜ) ziyaret etti.

Rektörlük binasının Şeref Salonunda sohbet şeklinde geçen görüşmede Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mustafa Aydın, Prof. Dr. Muammer Gavas ile Genel Sekreter Vekili Bayram Adıgüzel, Miktat Bektaş tarafından konuklara ve eşlerine Üniversite hakkında bilgiler verildi.

Hediye sunumunun ardından Prof. Dr. Ahmet Ataç ve Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ Üniversite yönetimine teşekkür ettiler. Rektör Yardımcıları ve Genel Sekreter Vekilleri de yapılan ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdiler. - KÜTAHYA

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Kaynak: İHA

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