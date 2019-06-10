10.06.2019 14:19
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Prof. Dr. Ateş: "YEE'nin temel felsefesi merhamet, empati ve birlik yaklaşımıdır"

- Yunus Emre Enstitüsü 10. İstişare Toplantısı Toplantıya katılanlardan görüntüler Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un görüntüsü YEE Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş'in konuşması Toplu hatıra fotoğraf çekimi Yunus Emre Enstitüsü 10.

- Yunus Emre Enstitüsü 10. İstişare Toplantısı
Toplantıya katılanlardan görüntüler
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un görüntüsü
YEE Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş'in konuşması
Toplu hatıra fotoğraf çekimi Yunus Emre Enstitüsü 10. İstişare Toplantısı
ANKARA - Türkiye'nin başat kültürel diplomasi kuruluşu Yunus Emre Enstitüsü'nün (YEE) yurt dışındaki merkezlerinde görev yapan merkez müdürleri "10. İstişare ve Eğitim Toplantısı" kapsamında bir araya geldi. YEE Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, düzenlenen toplantıda konuşma yaptı. Prof. Dr. Ateş: YEE'nin temel felsefesi merhamet, empati ve birlik yaklaşımıdır
Kaynak: AA
Mehmet Nuri, Kültür ve Turizm Bakanı, Güncel