Prof. Dr. Ateş: "YEE'nin temel felsefesi merhamet, empati ve birlik yaklaşımıdır"

- Yunus Emre Enstitüsü 10. İstişare ToplantısıToplantıya katılanlardan görüntüler Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri
Ersoy'un görüntüsüYEE Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş'in konuşmasıToplu hatıra fotoğraf çekimi Yunus Emre Enstitüsü 10. İstişare ToplantısıANKARA - Türkiye
'nin başat kültürel diplomasi kuruluşu Yunus Emre Enstitüsü'nün (YEE) yurt dışındaki merkezlerinde görev yapan merkez müdürleri "10. İstişare ve Eğitim Toplantısı" kapsamında bir araya geldi. YEE Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, düzenlenen toplantıda konuşma yaptı.
Kaynak: AA
Mehmet Nuri
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