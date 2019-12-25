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Prof. Dr. Ayhan Olcay'a "Yılın Yenilikçi Dahili Bilimler Doktoru" ödülü verildi

Yenilikçi Sağlık Araştırmaları Vakfı (YESAV) Mütevelli Heyet Üyesi Prof. Dr. Ayhan Olcay, Doktorclub Awards'ın düzenlediği "Türkiye'nin Sağlık Ödülleri"nde "Yılın Yenilikçi Dahili Bilimler Doktoru" kategorisinde ödüle layık görüldü.

25.12.2019 14:30 | Son Güncelleme: 25.12.2019 14:30 Prof. Dr. Ayhan Olcay'a
Yenilikçi Sağlık Araştırmaları Vakfı (YESAV) Mütevelli Heyet Üyesi Prof. Dr. Ayhan Olcay, Doktorclub Awards'ın düzenlediği " 'nin Sağlık Ödülleri"nde "Yılın Yenilikçi Dahili Bilimler Doktoru" kategorisinde ödüle layık görüldü.
YESAV'dan yapılan açıklamaya göre, DoktorClub tarafından Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi ve İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Hekimliği Ana Bilim Dalı iş birliği ile bu yıl üçüncüsü düzenlenen Türkiye'nin Sağlık Ödülleri'nde 20 binin üzerinde doktorun yaptığı oylamada, 19 dalda 187 aday yarıştı.
İstanbul Üniversitesi Ord. Prof. Dr. Cemil Bilsel Konferans Salonu'nda gerçekleşen törende, Prof. Dr. Ayhan Olcay, "Yılın Yenilikçi Dahili Bilimler Doktoru" kategorisinde ödüle layık görüldü. Olcay'ın projesiyle ilaca gerek kalmadan nöromodülasyon yöntemi ile aort damarı içerisinden tansiyon kontrolü yapılabilecek.
"Sağlık inovasyonuna doktorlar liderlik etmeli"
Ödüle ilişkin değerlendirmelerde bulunan YESAV Mütevelli Heyet Üyesi Prof. Dr. Ayhan Olcay, yenilikçi projeleri destekleyen bu ödülü almanın kendisi için anlamlı olduğunu belirterek, sağlık profesyonellerinin bilgi birikimlerini ve deneyimlerini sergiledikleri bu tür etkinlikleri faydalı bulduğunu aktardı.
Türk Patent ve Marka Kurumu ile PCT başvurusunu yaptıkları Curatio Dualis Hipertansiyon Tedavisinde Nöromodülatör Stent Sistemi'ni KOSGEB desteği ile geliştirdiklerini anlatan Olcay, "İlk etap hayvan denemeleri yapılan sistem hayata geçtiğinde ilaca gerek kalmadan nöromodulasyon yöntemi ile aort damarı içerisinden tansiyon kontrolü yapılabilecek. Geliştirme çalışmaları yapılan stent sisteminin ikinci etap hayvan denemeleri ve validasyon süreci sonrasında bir yıl içinde çalışan prototip ortaya çıkarılacak. Tüm doğrulama çalışmaları ve onay süreçlerinin olumlu gitmesi halinde 5 yıl içerisinde insanda uygulanabilir hale gelecek." ifadelerini kullandı.

İstanbul Üniversitesi, Okan Üniversitesi, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

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