Haberler » Güncel » Prof. Dr Battal'dan Van YYÜ'ye ziyaret - Haber

Prof. Dr Battal'dan Van YYÜ'ye ziyaret

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli ve yönetim kurulu üyeleri, eski Rektör Prof. Dr. Peyami Battal'la yemekte bir araya geldi.

06.01.2020 15:17 | Son Güncelleme: 06.01.2020 15:22 Prof. Dr Battal'dan Van YYÜ'ye ziyaret
Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli ve yönetim kurulu üyeleri, eski Rektör Prof. Dr. Peyami Battal'la yemekte bir araya geldi.

Van YYÜ Sosyal Tesislerinde düzenlenen programda konuşan Rektör Prof. Dr. Hamdullah Şevli, eski Rektör Prof. Dr. Peyami Battal'lın üniversiteyi ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Peyami Hocamız 8 yıl rektör olarak üniversitemize hizmet etti. Özellikle deprem döneminde çok güzel çalışmalara imza attı. Ben üniversite adına kendilerine yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Rektörlük görevinin bitmesinin ardından Gazi Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi olan Prof. Dr. Peyami Battal ise, yaklaşık 30 yıl hizmet ettiği Van YYÜ'de olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Van'ı ve üniversiteyi çok özlediğini ifade eden Prof. Dr. Battal, "Van YYÜ Rektörü Hamdullah Şevli'ye nazik davetinden dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Rektör Şevli, Prof. Dr. Battal'a üniversiteye yapmış olduğu hizmetlerden dolayı bir plaket verdi. Programda Van YYÜ yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu. - VAN

Hamdullah Şevli, Rektör, Van, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:03   ''Bir daha yak hayatımın dönüm noktası oldu'' - Haber
17:03   Çanakkale'nin yükseklerinde kar yağışı-2 - Haber
17:03   Antalya'da şiddetli yağış, fırtına ve hortum, tarım alanlarını vurdu (2) - Haber
16:58   Meclis 2020'nin ilk toplantısını gerçekleştirdi - Haber
16:58   Odunpazarı'nda 'Lületaşı Altın Ellerde' atölye çalışması yapıldı - Haber
15:58   Otobüste 4 kilo esrarla yakalanan kadın adliyeye götürülürken güldü - Haber
14:07   Ankara'da bir yolcu, karın üstünde kaymaya başlayan minibüsten aşağı atladı - Haber
14:05   Avustralya'daki yangında, bir itfaiye erinin yavru kanguruyu kurtardığı görüntüler gündem oldu - Haber
13:16   Üsküdar'da buz gibi havada denizden haç çıkardılar - Haber
12:43   Son dakika: Yargıtay, Ömer Halisdemir davasında, 18 sanığa verilen hapis cezalarını onadı - Haber
6.01.2020 17:06:40