Kaynak: İHA

Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Beril Dedeoğlu , kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu ile Yükseköğretim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Beril Dedeoğlu son yolculuğuna uğurlandı. Beril Dedeoğlu için Fatih Camii 'nde cuma namazının ardından kılınan cenaze namazına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan , eski Başkabakan Ahmet Davutoğlu , AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak , Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver , AK Parti Fatih Belediye Başkan adayı Ergün Turan, eski Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış ve çok sayıda seveni katıldı. Törende Dedoğlu'nun eşi Hasan Basri Dedeoğlu ve çocukları taziyeleri kabul etti.Dedeoğlu'nun Türk bayrağına sarılı naaşı cami avlusuna getirildi. Dedeoğlu'nun cenaze namazını İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz kıldırdı. Dedeoğlu'nun naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Edirnekapı Mezarlığı'na defnedildi.Dedeoğlu için kılınan cenaze namazının ardından İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, Yeni Zelanda 'da yaşanan saldırılarda hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kıldırdı."Çok genç yaşta, en verimli çağlarında kendisini kaybettik"Cenaze töreninde konuşan AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, "Beril Hanım değerli bir akademisyendi. Son derece iyi bir insan, iyi bir hanımefendi, iyi bir akademisyen. Türkiye 'nin ve dünyanın meselelerini bilen, yakinen takip eden çok değerli bir dostumuz, arkadaşımız. Türkiye için de önemli bir beyindi. Allah rahmet eylesin. Çok genç yaşta, en verimli çağlarında kendisini kaybettik. Mekanı cennet olsun. Yakınlarının, dostlarının başı sağ olsun" dedi."Çok kıymetli bir akademisyen"Beril Dedeoğlu'nun yakınlarına taziye dileklerini ileten Ahmet Davutoğlu ise, "Beril Hanım hem akademik hayatta hem de devlet hayatında çok yakından birlikte çalıştığımız çok kıymetli bir akademisyen. Devlet geleneği içinde vazifesini yerine getirmiş bir devlet insanıydı. Her şeyden önce kendisine Allah'tan rahmet diliyorum, yakınlarına taziyelerimi iletiyorum" diye konuştu."İslam dünyasının dayanışma içinde olması çok önemli"Yeni Zelanda'da yaşanan saldırıya da değinen Davutoğlu, "Bu aslında dipten dibe yayılan son derece vahim bir psikolojinin yansımasıdır. Son yıllarda her düzeyde bütün uluslararası forumlarda dile getirdiğimiz gibi yükselen ırkçılık ve hiçbir farklılığa izin vermeyen ötekileştiren İslamofobik yaklaşımlar Yeni Zelanda gibi genellikle göçmen unsurlarından oluşan toplumlarda bile kendisini gösterdi. Böylesine bir üslup ki bizim olan bu topraklarda yabancı istemiyoruz gibi husus. Halbuki Yeni Zelanda'nın beyaz ırkçılığına dayalı kesimlerinin de oraya göçü birkaç yüzyılı geçmez. Herkes kendisinden sonra gelen unsurlara bu şekilde dışlayıcı bir tavırla yaklaştığı zaman dünyada barış içinde olacak hiçbir yer kalmaz. Gerçekten çok üzüntü verici. Bütün sorumlu devlet adamlarını, aydınlarını, kanat önderlerini düşünmeye sevk etmesi gereken bir gelişme. Müslümanlara dönük son dönemde artan bu saldırılar karşısında İslam dünyasının dayanışma içinde olması ve bütün bir insanlığa aynı mesajı vermesi çok önemli. Tarihi tek taraflı okuyanlar İslam'a, Osmanlı'ya, Türklere karşı özel bir husumet içine giriyorlar. Bunlar tahrik ediliyorlar. Aslında dünyadaki genel bir trendin, popülizmin, nobranlığın, hoyratlığın yeni bir yansımasıdır. Nasıl Paris 'teki terör saldırısında omuz omuza verilmişse şimdi de bütün dünyanın omuz omuza vererek dünyanın her köşesinde baskı ve zulüm gören Müslümanların ve diğer insanların haklarını gözetmesi gerekir" diye konuştu. - İSTANBUL