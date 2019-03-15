Prof. Dr.beril Dedeoğlu Son Yolculuğuna Uğurlanıyor (1)

Haber-Kamera: Gülseli KENARLI-Güven USTA/İSTANBUL DHA İstanbul
'da geçirdiği beyin kanaması nedeniyle tedavi gördüğü hastanede iki gün önce hayatını kaybeden Eski Avrupa Birliği
Bakanı, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu ile Yükseköğretim Kurulu
Üyesi Prof. Dr. Beril Dedeoğlu
için Fatih Camii
'nde cenaze töreni düzenleniyor. Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın
, AK Parti
Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş
, İstanbul Valisi
Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak
, eski Başbakanlardan Ahmet Davutoğlu
, İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan
ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya
'nın da aralarında bulunduğu isimler katılıyor. Cenaze töreninde Dedeoğlu'nun eşi Basri Dedeoğlu, kızı İlayda, oğlu Efe ile birlikte Kayınvalidesi Neriman Dedeoğlu ve kardeşi Ali Gümüş
taziyeleri kabul ediyor.
Görüntü Dökümü:
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-Cenazeye katılanlar
-Davutoğlu'nun açıklamaları
-Cenaze töreninden detaylar
Yükseköğretim Kurulu, İstanbul, Güncel
Kaynak: DHA