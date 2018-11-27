Prof. Dr. Bilgen'e "Yılın En Başarılı Sağlık Girişimcisi" Ödülü

Bu yıl 12'ncisi gerçekleştirilen "Yılın Başarılı Sağlık Yöneticisi Ödülleri" ve "Sağlıkta Sosyal Sorumluluk Ödülleri" ortak ödül töreni İstanbul'da gerçekleştirildi. Sağlık Gönüllüleri-Türkiye ve hospitalmanager Dergisi'nin düzenlediği ortak törende sağlık yönetimi alanında Türkiye'nin önde gelen isimlerinden oluşan jüri üyelerinin belirlediği kişi ve kuruluşlara ödülleri verildi.

hospitalmanager Dergisi Genel Yayın Yönetmeni ve TV programcısı Ayşenur Asuman Uğur'un sunduğu gecede, sağlık alanına önemli katkılar yapmış birçok ünlü doktor, akademisyen, yönetici ve sivil toplum lideri ödül aldı. Tören'de konuşan Sağlık Gönüllüleri-Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve hospitalmanager Dergisi Yayın Kurulu Başkanı Oğuz Engiz "12. kez verdiğimiz sağlık yöneticisi ödülleriyle ana hedefimiz sağlık kuruluşlarının çağdaş yönetimlere kavuşturulmasıdır, sağlıkta sosyal sorumluluk ödülleri ile de hedeflediğimiz sağlık alanında çok daha fazla sosyal sorumluluk projesinin hayata geçirilmesidir" dedi.

Törende, "Yılın Sağlık Girişimcisi Ödülü" Bursa Medicabil Hastanesi Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ömer Faruk Bilgen'e verilirken, Yılın Kamu Sağlık Yöneticisi Ödülüne de İnegöl Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Hayrettin Göçmen layık görüldü. Törende ayrıca, Yılın Hemşirelik Hizmetleri Yöneticisi Ödülü, Sağlık Yönetiminde Yaşam Boyu Başarı Ödülü, Sağlıkta Sosyal Sorumluluk Ödülü de sahiplerini bulurken, Türkiye'de organ naklinin gelişimine katkıları nedeniyle Prof. Dr. Münci Kalayoğlu'na da ödül verildi.

Bilgen: Takdir edilmekten mutluyuz

Sağlık Gönüllüleri-Türkiye ve hospitalmanager Dergisi'nin düzenlediği ortak törende Yılın En Başarılı Sağlık Girişimcisi ödülüne layık görülen Özel MEDICABIL Hastanesi kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ömer Faruk Bilgen, çalışmalarından dolayı ödüllendirilmiş olmaktan mutlu olduklarını belirtirken, "Sağlık alanındaki çalışmalar ve yatırımların her zaman önemli ve öncelikli olduğuna inanıyoruz. Bu anlamda biz de gerek Hastanelerimiz ve Evde Bakım Merkezimiz, gerekse Yalın Sağlık uygulamalarındaki öncü olmamız nedeniyle takdir ediliyoruz.Ulusal düzeyde fark edilmiş olmak bizleri elbette sevindirdi" dedi.