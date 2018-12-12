Prof. Dr. Bilgin'e Avrupa Havayolu Yönetimi Derneği'nden Diploma

12 Aralık 2018 Çarşamba 13:51



12 Aralık 2018 Çarşamba 13:51

Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi olan Prof. Dr. Hülya Bilgin, havayolu yönetimi konusunda yaptığı çalışmalar sebebiyle Avrupa Havayolu Yönetimi Derneği tarafından uluslararası EAMS Fellow diploması ile ödüllendirildi.BUÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hülya Bilgin, akademik hayatı boyunca havayolu yönetimi konusunda uluslararası ve ulusal ölçekli yaptığı çalışmalar dolayısıyla Avrupa Havayolu Yönetimi Derneği tarafından uluslararası tanınırlığı olan EAMS Fellow (FEAMS) diplomasını almaya hak kazandı. Prof. Dr. Bilgin'e ayrıca plaket takdim edildi.BUÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ekrem Kaya'nın makamında ağırladığı Prof. Dr. Bilgin, kendisine bu konuda destek veren herkese teşekkür etti. Bilgin, "Asistanlığım döneminde bir klinik çalışma vererek beni yönlendiren BUÜTF emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Gürayten Özyurt başta olmak üzere, daha sonra beni destekleyen bütün hocalarıma, meslektaşlarıma ve bu süreçteki desteklerinden dolayı Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü ile Tıp Fakültesi Dekanlığı'na teşekkürlerimi iletiyorum" dedi.Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ekrem Kaya da yaptığı başarılı çalışmalar ve aldığı diploma sebebiyle Prof. Dr. Hülya Bilgin'i tebrik etti. - BURSA