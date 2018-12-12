Prof. Dr. Bilgin'e Avrupa Havayolu Yönetimi Derneği'nden Diploma

12 Aralık 2018 Çarşamba 14:04



12 Aralık 2018 Çarşamba 14:04

BURSA Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hülya Bilgin, havayolu yönetimi konusunda yaptığı çalışmalar nedeniyle Avrupa Havayolu Yönetimi Derneği tarafından uluslararası EAMS Fellow diploması ile ödüllendirildi.BUÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hülya Bilgin, akademik yaşamı boyunca havayolu yönetimi (airway management) konusunda uluslararası ve ulusal ölçekli yaptığı çalışmalar, uygulamalar, eğitim faaliyetleri ve hasta bakımına gösterdiği özenin yanıs ıra, yaptığı liderlik ile konuya dikkat çekilmesini sağladığı için Avrupa Havayolu Yönetimi Derneği (European Airway Management Society- EAMS) tarafından uluslararası tanınırlığı olan EAMS Fellow (FEAMS) diploması verildi. Prof. Dr. Bilgin'e ayrıca plaket takdimi de gerçekleştirildi.BUÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ekrem Kaya'nın makamında ağırladığı Prof. Dr. Bilgin, kendisine bu konuda destek veren herkese teşekkür etti. Bilgin, "Asistanlığım döneminde bir klinik çalışma vererek beni yönlendiren BUÜ Tıp Fakültesi emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Gürayten Özyurt başta olmak üzere, daha sonra beni destekleyen tüm hocalarıma, meslektaşlarıma ve bu süreçteki desteklerinden dolayı Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü ile Tıp Fakültesi Dekanlığı'na teşekkürlerimi iletiyorum" dedi.Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ekrem Kaya ise başarılı çalışmalar ve aldığı diploma nedeniyle Prof. Dr. Hülya Bilgin'i tebrik etti. Prof. Dr. Kaya, fakülte yönetimi olarak akademisyenlerin yapacakları tüm projelere destek vermeye devam edeceklerini kaydetti.- Bursa