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Prof. Dr. Bulut: Koronavirüsle mücadeleye veterinerler de dahil edilmeli

TEKİRDAĞ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Veterinerlik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Bulut, koronavirüs ile mücadelede, veteriner hekim ve virologların da göreve çağrılması gerektiğini söyledi.

05.04.2020 08:22 | Son Güncelleme: 05.04.2020 08:22
Prof. Dr. Bulut: Koronavirüsle mücadeleye veterinerler de dahil edilmeli

TEKİRDAĞ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Veterinerlik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Bulut, koronavirüs ile mücadelede, veteriner hekim ve virologların da göreve çağrılması gerektiğini söyledi. Bulut, "Biz veteriner hekimler sahada yıllardır bu Covid-19 virüsünün de aralarında bulunduğu Coronavividea ailesinden birçok virüsün diğer hayvanlarda sebep olduğu hastalıklarla mücadele etmekteyiz ve bu virüsü tanımaktayız" dedi.

Koronavirüs salgınıyla mücadelede veteriner hekimler de görev beklediklerini söyledi. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Bulut, Covid-19 virüsü ile mücadelede veterinerler ve virologların da göreve çağrılması gerektiğini belirtti. Virüsü tanıdıklarını belirten Prof. Dr. Bulut, aşı üretebilecek kapasitede laboratuvarları olduğunu söyledi.

'BU VİRÜSÜ İYİ TANIYORUZ VE MÜCADELE EDİYORUZ'

Yıllardır koronavirüs ailesine mensup virüslerle mücadele ettiklerini belirten Prof. Dr. Hakan Bulut, "Artık kesin olarak bilinen bir durum var ki Covid-19 dediğimiz bu koronavirüs hayvan kökenli ve bu nedenle de zoonetik bir hastalıktır. Yani hayvanlardan insanlara geçen bir mikrobiyalviral etkendir. Biz veteriner hekimler sahada yıllardır bu Covid-19 virüsünün de aralarında bulunduğu Coronavividea ailesinden birçok virüsün diğer hayvanlarda sebep olduğu hastalıklarla mücadele etmekteyiz ve bu virüsü tanımaktayız. Bu virüsün benzer etkenleri sığırlarda, koyunlarda, kedi ve köpeklerde aynı aile içerisindeki virüsler olarak hastalıklar yapmaktadır. Sahadaki veteriner hekim arkadaşlarımız, gerekse de üniversitedeki bilim adamlarımız bu virüsü iyi tanımakta, bu virüsün ailesindeki virüsleri iyi tanımakta ve bunlara karşı başarılı mücadele etmektedir" dedi.

'HAYVANLARDAN İNSANLARA BULAŞTIĞINI BİLİYORUZ'

SARS, MERS, Ebola gibi hastalıklar gibi covid-19 virüsünün de hayvanlardan insanlara geçtiğini belirten Bulut, "Biz 5 yıllık veteriner hekimliği eğitim sürecinde hem de birçok mikrobiyal hastalıkları tanımakta ve sahada bunlarla mücadele etmekteyiz. Bu mikrobiyal etkenlerin birçoğu zoonos karakterdedir ve bu etkenlerden örneğin tüberküloz, kuş gribi, SARS, MERS ve Ebola ve en son Covid dediğimiz etken hayvanlardan insanlara bulaştığı bilinmektedir. Bu nedenle de veteriner hekimler bu etkenlerle mücadele ederek bir bakıma hayvan sağlığını ve ürünleri korurken, diğer tarafta da insan sağlığına hizmet eden bir meslek olarak değerlendirilmektedir" diye konuştu.

'VETERİNERLER SÜRECE DAHA FAZLA DAHİL EDİLMELİ'

Prof. Dr. Bulut, veteriner hekimlerin daha fazla sürece dahil edilmesi gerektiğini ifade ederek, "Daha fazla sürecin içerisine dahil olmakla farklı örnekler alınabilir. Örneğin Almanya'da teşhis noktasında veteriner hekimlerin bilgileri dikkate alınarak teşhis noktasında faydalanılması yoluna gidildiği kaydedilmektedir. Biz de enstitüleri özellikle yetişmiş kurumlar olan enstitüleri bu mücadelede organize bir şekilde işin içerisine dahil etme yanında, birçok veterinerlik fakültemizde teşhis tanı ve daha sonraki aşamada ürün geliştirme noktasında alt yapılarının ve donanımlarının olduğunu bilmekteyiz" şeklinde konuştu.


Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Prof. Dr. Bulut: Koronavirüsle mücadeleye veterinerler de dahil edilmeli - Haberler

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