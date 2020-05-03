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Prof. Dr. Burak Erdamar'ın çarptığı otomobil sürücüsünün ifadesi ortaya çıktı

Prof. Dr. Burak Erdamar'ın çarptığı otomobil sürücüsünün ifadesi ortaya çıktı Adli kontrolle serbest kalan sürücü: "Motosiklet reflektöre çarptı ve sürüklenerek araca girdi" Şişli Piyalepaşa Bulvarı üzerinde arıza yapan otomobile çarpması sonucu 18 metre sürüklenerek feci şekilde hayatını...

Prof. Dr. Burak Erdamar'ın çarptığı otomobil sürücüsünün ifadesi ortaya çıktı
03.05.2020 11:36 | Son Güncelleme: 05.05.2020 12:10

Prof. Dr. Burak Erdamar'ın çarptığı otomobil sürücüsünün ifadesi ortaya çıktı
Adli kontrolle serbest kalan sürücü: "Motosiklet reflektöre çarptı ve sürüklenerek araca girdi"
İSTANBUL - Şişli Piyalepaşa Bulvarı üzerinde arıza yapan otomobile çarpması sonucu 18 metre sürüklenerek feci şekilde hayatını kaybeden ve asli kusurlu bulunan Prof. Dr. Burak Erdamar'ın çarptığı otomobilin sürücüsünün ifadesi ortaya çıktı. Adli kontrolle serbest kalan sürücü Sezer Arslan polise verdiği ifadesinde, "Motosiklet reflektöre çarptı ve sürüklenerek araca girdi" dediği öğrenildi.
Şişli Piyalepaşa Bulvarı Çağlayan istikametinde geçtiğimiz Perşembe günü öğle saatlerinde meydana gelen olayda, çalıştığı özel hastaneden çıkarak 34 AU 5235 plakalı motosikletine binen Kulak Boğaz ve Burun Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Burak İhsan Erdamarevine gitmek üzere yola koyulmuştu. Erdamar bir süre seyrettikten sonra Sezer Arslan idaresindeki arıza yapan 34 BG 1842 plakalı otomobile çarpmış ve yaklaşık 18 metre sürüklendikten sonra ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.
"Motosiklet reflektöre çarptı ve sürüklenerek araca girdi"
Kazanın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü Sezer Arslan ise gözaltına alınarak emniyete götürülmüştü. Emniyete işlemlerin tamamlanan Arslan'ın ifadesi ortaya çıktı. Arslan'ın polise verdiği ifadede, "Mecidiyeköy'deki iş merkezine giderken arabadan ses geldi. Uygun yerde sağa çektim ve aracın yaklaşık 30 metre gerisine reflektör koydum. Sonra bi ses geldi motosiklet reflektöre çarptı ve sürüklenerek araca girdi" dediği öğrenildi.
Doktor asli kusurlu, sürücüye adli kontrol
Öte yandan olay yerinde inceleme yapan trafik polisi, Erdamar'ı Karayolları Trafik Kanununun "Araç hızını yüke, yola, havaya göre ayarlama" maddesi gereğince asli kusurlu bulmuştu. Sezer Arslan sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

Etiketler: Motosiklet, Şişli, 3. Sayfa, Haber
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