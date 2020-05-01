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PROF.DR. BURAK ERDAMAR'IN CENAZESİ ADLİ TIP'TAN ALINDI

ŞİŞLİ'de geçirdiği motosiklet kazasının ardından hayatını kaybeden Prof. Dr. Burak Erdamar'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgundan alındı.

01.05.2020 16:31 | Son Güncelleme: 01.05.2020 16:37
ŞİŞLİ'de geçirdiği motosiklet kazasının ardından hayatını kaybeden Prof. Dr. Burak Erdamar'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgundan alındı.
Şişli'de, özel bir hastanenin kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı olarak çalışan Prof. Dr. Burak Erdamar (52), kullandığı motosikletle, park halindeki bir kamyonete arkadan çarpmış ve hayatını kaybetmişti. Erdamar'ın cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Otopsi işlemleri tamamlanan Prof. Dr. Burak Erdamar'ın cenazesi, yakınları meslektaşları tarafından Adli Tıp Kurumu morgundan alındı.
KAZAYI ANLATTILAR
Öte yandan Prof. Dr. Burak Erdamar hayatını kaybettiği noktada kazanın izleri hala duruyor.
Kazayı gören çevre sakinleri, kazı anını anlattı. Olayı görüp çok üzüldüğünü söyleyen Hasan Dündar, 'Dün öğlen saat 14.00 gibiydi. Ben oturuyordum. Araba geldi ve bir anda durdu. Motorla gelen bir anda arabanın arkasına vurunca, arabanın altına girdi. Ben buradan fırladım, arabalar da durdu. Arabayı kaldıracaktır, bir bayan geldi. Sanırım kendisi doktordu, çanta falan çıkardı. Gelip baktı, müdahale edemedi. Ben bugün telefonda gördüm, arabanın arıza yaptığı yazıyordu. Kaza olunca burada millet durdu, ambulans geldi. Ambulansa koyduk, hastaneye götürmüşler. Sonra bugün duydum ki kendisi vefat etmiş. Olayı gördüğüm için çok üzüldüm. Burada galiba yakını olan bir iki kişi daha vardı. Onlara sordum, 'yaşıyor' dediler ama bugün duydum ki rahmetli olmuş dedi.
Kaza anını gören diğer kişi ise, Beyaz araba duruyordu. Hatta arka tarafa gelen giden vurmasın diye bir şeyler koymuş. Motor gelir gelmez arabanın altına girdi diye konuştu. PROF.DR. BURAK ERDAMAR’IN CENAZESİ ADLİ TIP’TAN ALINDI

Kaynak: DHA

Etiketler: Adli Tıp Kurumu, Şişli, Güncel, Haber

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