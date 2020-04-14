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Prof. Dr. Çalış, Aşı Çalışmalarında Yeni Bir Gelişme Yaşandığını Duyurdu

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınına karşı aşı geliştirme çalışmalarında yeni bir gelişme yaşandığını duyurdu.

14.04.2020 15:53 | Son Güncelleme: 14.04.2020 15:53
Prof. Dr. Çalış, Aşı Çalışmalarında Yeni Bir Gelişme Yaşandığını Duyurdu
Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınına karşı aşı geliştirme çalışmalarında yeni bir gelişme yaşandığını duyurdu.

Yeni Tip Koronavirüs'ün Tüm Gen Haritası Çıkarıldı

Yeni tip koronavirüs'ün tüm gen haritasının çıkarıldığını belirten Prof. Dr. Çalış, bu durumun aşı geliştirme çalışmaları için kritik bir öneme sahip olduğunu ifade etti.

Prof. Dr. Çalış, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Üniversitemiz Aşı Araştırma Merkezi ERAGEM'de Covid-19 Hastalığı virüsünün tüm gen haritası çıkarıldı. Aşı geliştirme çalışmaları için kritik öneme sahip olan bu aşamayı da başarılı bir şekilde tamamlayan Prof. Dr. Aykut Özdarendeli ve ekibimizi tebrik ediyorum.

Bütün dünyayı etkileyen bu pandemide ülkemizde dolaşımda olan virüsün izole edilmesi ve gen haritasının çıkarılması aşı geliştirme çalışmaları ve ileri araştırmaların yapılabilmesi için oldukça önemlidir.

Rektörlük olarak bugüne kadar olduğu gibi bunda sonra da araştırmacılarımıza her türlü desteği sağlamaya devam edeceğiz."

Türkiye'de Son Durum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan son açıklamaya göre ülkemizde 13 Nisan itibarıyla toplam vaka sayısı 61.049 oldu. Ülkemizde yeni tip koronavirüs nedeni ile hayatını kaybeden sayısı 1.296'ya yükseldi. İyileşen hasta sayısı ise 3.957 olarak açıklandı.

Üniversitemiz Aşı Araştırma Merkezi ERAGEM'de Covid-19 Hastalığı virüsünün tüm gen haritası çıkarıldı. Aşı geliştirme çalışmaları için kritik öneme sahip olan bu aşamayı da başarılı bir şekilde tamamlayan Prof.Dr.Aykut ÖZDARENDELİ ve ekibimizi tebrik ediyorum.
— Prof. Dr. Mustafa Çalış (@RektorProfCalis) April 14, 2020

Kaynak: Tamindir

Etiketler: Teknoloji
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