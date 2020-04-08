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Prof. Dr. Celal Şengör, canlı yayında İlber Ortaylı konuşurken uyuyakaldı

Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek programına katılan Prof. Dr. Celal Şengör, programın diğer konuğu Prof. Dr. İlber Ortaylı konuşurken canlı yayında uyuyakaldı.

08.04.2020 22:51 | Son Güncelleme: 08.04.2020 23:06

Habertürk TV'de canlı yayınlanan Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek Özel programında konukları Prof. Dr. Celal Şengör ve Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, salgınların tarihini konuştu.

CANLI YAYINDA UYUKLADI

Fatih Altaylı'nın sunduğu televizyon programında ilginç anlar yaşandı. Yer bilimci Prof. Dr. Celal Şengör, canlı yayında uyuyakaldı. O sırada sesi çıkmayan Şengör'ü gören Fatih Altaylı da kendini gülümsemekten alamadı.

"BEN İLBER BEY'İ İLGİYLE DİNLİYORUM"

Şengör'ün gözlerinin kapanması üzerine Fatih Altaylı araya girerek "İlber Abi bir nokta koysan, Celal uyuyacak şimdi" ifadelerini kullandı. İlber Ortaylı'nın "Evet, ben keseyim isterseniz çünkü çok uzadı" şeklinde konuşmasının ardından Celal Şengör, "Hocam siz konuşun ben sizi ilgiyle dinliyorum" dedi.

Prof. Dr. Celal Şengör, canlı yayında İlber Ortaylı konuşurken uyuyakaldı
Prof. Dr. Celal Şengör, canlı yayında İlber Ortaylı konuşurken uyuyakaldı
Etiketler: İlber Ortaylı, Fatih Altaylı, Celal Şengör, TV, Magazin
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Haberler ›› Magazin ››Prof. Dr. Celal Şengör, canlı yayında İlber Ortaylı konuşurken uyuyakaldı - Magazin
Yorumlar (4)
ADIM:İlber Ortaylı gibi bir insan gelmez bu dünyaya
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ASİ:Celal Şengör gibi bir bilim adamımız varken, korona bize vız gelir tırıs gider :))))
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ÖTEKİSİ:Hadi ordan kuş beyinli
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İSMAİL:program çok güzel bir dağaki programa MURAT BARDAKÇIYI da getirmenizi umarız dağa güzel olur
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