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Prof. Dr. Cemal Saydam: (Kanal İstanbul) Erkekliği öldürür

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin düzenlediği "Kanal İstanbul" toplantısında sunum yapan Prof. Dr. Cemal Saydam, projeyle ilgili konuşurken "Erkekliği öldürür" dedi.

11.01.2020 11:10 | Son Güncelleme: 11.01.2020 11:10Prof. Dr. Cemal Saydam: (Kanal İstanbul) Erkekliği öldürür

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin düzenlediği "Kanal " toplantısında sunum yapan  Prof. Dr. Cemal Saydam, projeyle ilgili konuşurken "Erkekliği öldürür" dedi.

Çalıştaya, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da katılarak konuşma yaptı. Konuşmaların ardından oturumlar düzenlendi. Oturumda konuşan Prof. Dr. Cemal Saydam, Kanal İstanbul etkileriyle Marmara denizinde biriken Sülfür Dioksit'in çürük yumurta kokusu ortaya çıkaracağını söyledi.  Sülfür Dioksit'in etkilerine değinen Saydam, "Erkekliği öldürür" dedi.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Cemal Saydam, İstanbul, Güncel

Kaynak: DHA

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