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PROF. DR. CEMİL TAŞÇIOĞLU ÇAPA TIP FAKÜLTESİ ÖNÜNDE ANILDI (Havadan görüntülerle)

KORONAVİRÜS testi pozitif çıkan ve bir süredir tedavisi devam İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Dahiliye Profesörü Cemil Taşçıoğlu dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

02.04.2020 14:22 | Son Güncelleme: 02.04.2020 14:22
PROF. DR. CEMİL TAŞÇIOĞLU ÇAPA TIP FAKÜLTESİ ÖNÜNDE ANILDI (Havadan görüntülerle)
KORONAVİRÜS  testi pozitif çıkan ve bir süredir tedavisi devam İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Dahiliye Profesörü Cemil Taşçıoğlu dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Prof. Dr. Taşçıoğlu için  Çapa'da, İstanbul Tıp Fakültesi önünde çalışma arkadaşları tarafından 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı. Anma törenine sosyal mesafe kuralına uygun olarak katılanlar gözyaşlarını tutamadı.

BAKAN FAHRETTİN ETTİN KOCA TOPLANTIDAN 15 DAKİKA ÖNCE ÖĞRENDİ

Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun vefat haberi oğlu Onur Taşçıoğlu tarafından sosyal medyada duyurulmuştu. Dün gerçekleşen Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Prof. Dr. Taşçıoğlu'nun vefat haberini verirken duygu dolu anlar yaşamış, konuşmakta zorlanmıştı. İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, vefat haberinin Bakan Koca'ya toplantıdan 15 dakika önce verildiğini söyledi. Prof. Dr. Tükek üzüntüsünü dile getirerek, "Fahrettin bey bizim mezunumuz. Bu süreçte hem sayın Cumhurbaşkanımız hem sayın bakanımız sürekli Cemil hocamız hakkında bilgi aldılar. Sonuna kadar takip ettiler. Saat 19 gibi vefat etti hocamız. Toplantıdan 15 dakika önce bu haberi verdik. Kendisi de üzüntüsünü yoğun bir şekilde dile getirdi toplantı sırasında" dedi.

Prof. Dr. Tufan Tükek, " İç hastalıklarının ulu çınarı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu için toplandık. Acımız gerçekten çok büyük, bizim için çok kıymetli bir insan. Yıllarca beraber çalıştığımız, üstün nitelikleri olan, kendisini tıbba adamış, eğitim kişiliği ile öne çıkmış bir kişiden bahsediyoruz. Kaybetmenin üzüntüsünü derin bir şekilde yaşıyoruz. Kendisi inşallah son kaybımız olur. Başka kayıplar yaşamamayı ümit ediyorum" diye konuştu.

"CENGAVER GİBİ ÇALIŞIYORDU. GÖREV ŞEHİDİDİR"

Aynı odayı paylaşan mesai arkadaşı İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kerim Güler ise koronavirüs tanısı konmadan 1 saat öncesine kadar çalışmaya devam ettiğini belirtti. Prof. Dr. Güler, "Ben 40 yıldır beraber çalışıyorum. Aynı odayı kullanıyorduk. Cengaver gibi çalışıyordu. Görev şehididir. Pazartesi günü beraberdik. Hastaya baktı her tarafının ağrıdığını, öksürdüğünü, ateşinin olduğunu söyledi. Hemen servis muayene bölümüne geçtik ve bu bahtsız tanı konuldu. Çok direndi ama maalesef kaybettik. Genel dahiliye camiası için çok büyük bir kayıp. Son ana kadar beraberdik. Saat 10.00'da teşhis konuldu. Saat 09.00'da hasta muayene ediyordu. O kadar özveri ile çalışıyordu. Üzüntümüz çok büyük" diye konuştu.

"ÇINARIMIZDI BABAMIZDI. HER ŞEYİ ONDAN ÖĞRENDİK"

12 yıl Prof. Dr. Taşçıoğlu ile çalışan hastane personeli Yıldız Gedik de anma töreninde gözyaşlarını tutamayanlar arasındaydı. Gedik, "O bizim her şeyimizdi, çınarımızdı, babamızdı. Her şeyi ondan öğrendik. 1 Nisan şakası yaptı sanki. İnanamıyoruz. Çok üzüntülüyüz. Acımızı paylaşamıyoruz. Tek söyleyeceğim şey bir çınardı. Koltuğunun altına aldı hepimizi, bizim için kötü bir kayıp. 12 yıldır beraber çalışıyoruz. Çok emeği var bende çok hakkı var" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Saygı duruşu

-Anma töreni

-Katılan çalışma arkadaşları

-Prof. Dr. Tufan Tükek röp

-Prof. Dr. Kerim Güler röp

-Yıldız Gedik. röp

-Genel ve detay


- İstanbul
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Kaynak: DHA

Etiketler: İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Güncel
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