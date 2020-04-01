Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu, korona virüsten hayatını kaybetti

Yeni tip korona virüs (Covid-19) tedavisi gören İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Dahiliye profesörü Cemil Taşçıoğlu hayatını kaybetti.

01.04.2020 20:29 | Son Güncelleme: 01.04.2020 20:29
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu, korona virüsten hayatını kaybetti
Yeni tip korona virüs (Covid-19) tedavisi gören İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Dahiliye profesörü Cemil Taşçıoğlu hayatını kaybetti.

Dünyayı etkisi altına alan ve binlerce kişinin ölümüne sebep olan yeni tip korona virüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan ve tedavisi süren İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Dahiliye profesörü Cemil Taşçıoğlu, hayatını kaybetti. Üzücü haberi ise oğlu Onur Taşçıoğlu, sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurdu: "Canim babam Prof. Dr. Cemil Taşçıoglu'nu kaybettik. Hepimizin başı sağ olsun." - İSTANBUL
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: İHA

Etiketler: Çapa Tıp Fakültesi, İstanbul, 3. Sayfa
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› 3. Sayfa ››Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu, korona virüsten hayatını kaybetti - Haberler
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Bakan’ın sosyal mesafe hassasiyeti sosyal medyaya damga vurdu Haberler
Bakan'ın sosyal mesafe hassasiyeti sosyal medyaya damga vurdu
Kıvanç Tatlıtuğ’un koronavirüs test sonucu belli oldu Haberler
Kıvanç Tatlıtuğ'un koronavirüs test sonucu belli oldu
Bakan Soylu, yeni koronavirüs yasaklarının sinyalini verdi Haberler
Bakan Soylu, yeni koronavirüs yasaklarının sinyalini verdi
Korona teftişinde vatandaşları azarlaması tepki çeken Vali özür diledi Haberler
Korona teftişinde vatandaşları azarlaması tepki çeken Vali özür diledi
İBB’de 90 personel koronavirüse yakalandı Haberler
İBB'de 90 personel koronavirüse yakalandı
Bakan Koca canlı yayındayken İmamoğlu’ndan bir çağrı daha geldi Haberler
Bakan Koca canlı yayındayken İmamoğlu'ndan bir çağrı daha geldi
Koronavirüs hızla yayılıyor! Dünya genelindeki vaka sayısı 900 bini geç Haberler
Koronavirüs hızla yayılıyor! Dünya genelindeki vaka sayısı 900 bini geç
Koca, Türkiye’deki korona vaka sayılarını gösteren haritayı paylaştı Haberler
Koca, Türkiye'deki korona vaka sayılarını gösteren haritayı paylaştı

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

21:54: Mehteranlar sağlık çalışanları için çaldı - Haberler 21:51: Meltem Şarkışlalı ve ekibinin, Diyetisyen Eda Ülkü ile hazırladığı Çikolatalı fit kurabiye ile formda kalın - Haberler 21:26: Bakan Koca: "Her geçen gün pozitif çıkan vaka sayımızın fazla olduğunu sağlık personelimizde... - Haberler 21:23: Genç kadının korona şüphesi kenti karıştırdı - Haberler 21:19: TEM'de otomobilin altında kalan kadın feci şekilde can verdi - Haberler 20:52: Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Şehirler arası seyahati daha da zorlaştıracağız 19:55: Kıvanç Tatlıtuğ'un koronavirüs testi negatif çıktı 19:46: Son Dakika: Dünyada yeni tip koronavirüs vaka sayısı 900 bini geçti - Haberler 19:31: İngiltere'de 5 dakikada sonuç veren koronavirüs test cihazı geliştirildi - Haberler 19:17: Son Dakika: İtalya'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 13 bini aştı - Haberler 18:38: ABD, İdlib'de Türkiye'ye yardım etmek için S-400'lerin Türkiye dışına çıkarılmasını şart koşuyor - Haberler 17:43: Türkiye'de koronavirüs testi yapmak için yetkilendirilmiş laboratuvarların listesi - Haberler