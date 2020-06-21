PROF. DR. CEMİL TASÇIOĞLU'NA BABALAR GÜNÜ ZİYARETİ

KORONAVİRÜS nedeniyle 1 Nisan'da 68 yaşında hayatını kaybeden İstanbul Tıp Fakültesi Dahiliye Profesörü Cemil Taşçıoğlu, Babalar Günü'nde, oğlu, torunları ve aile dostları tarafından mezarı başında anıldı.

21.06.2020 14:06 | Son Güncelleme: 21.06.2020 14:40
KORONAVİRÜS nedeniyle 1 Nisan'da 68 yaşında hayatını kaybeden İstanbul Tıp Fakültesi Dahiliye Profesörü Cemil Taşçıoğlu, Babalar Günü'nde, oğlu, torunları ve aile dostları tarafından mezarı başında anıldı.
Prof. Dr. Taşçıoğlu'nun Üsküdar Nakkaştepe Mezarlığı'ndaki kabrine oğlu Onur Taşçıoğlu, eşi ve çocuklarıyla gelerek dua ettiler. Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun mezarının başında sevdiği ve sıkça taktığı fularlarının asılı olduğu görüldü. Sevenlerini ve tıp dünyasını derin üzüntüye boğan Prof. Dr. Taşcıoğlu'nun vefatı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cemil Taşçıoğlu'nun adının, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne verildiğini açıklamıştı PROF. DR. CEMİL TASÇIOĞLU’NA BABALAR GÜNÜ ZİYARETİ

Kaynak: DHA

Etiketler: Babalar Günü, İstanbul, 1 Nisan, Güncel, Haber

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