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Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu'yu Çapa Tıp Fakültesi'nde andılar

Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu'yu Çapa Tıp Fakültesi'nde andılar Yeni tip korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden Dahiliye Uzmanı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu için görev yaptığı Çapa Tıp Fakültesi önünde anma töreni yapıldı ve 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

02.04.2020 21:04 | Son Güncelleme: 02.04.2020 21:05
Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu'yu Çapa Tıp Fakültesi'nde andılar
İSTANBUL - Yeni tip korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden Dahiliye Uzmanı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu için görev yaptığı Çapa Tıp Fakültesi önünde anma töreni yapıldı ve 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
Türkiye'deki ilk Kovid-19 vakasını da tespit eden isim olan Dahiliye Uzmanı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu, 16 Mart'ta görülen ateş, öksürük ve nefes darlığı şikayetleriyle uzun yıllardır çalıştığı Çapa Tıp Fakültesi'nde tedavi altına alınmıştı. Giderek durumu ağırlaşan Taşcıoğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Taşcıoğlu 1 Nisan'da hayatını kaybetti.
Taşcıoğlu'nun çalışma arkadaşları Çapa Tıp Fakültesi önünde bir tören gerçekleştirdi. Hastanenin önüne çelenk koyan çalışma arkadaşları Taşcıoğlu için 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu.
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Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu’yu Çapa Tıp Fakültesi’nde andılar

Kaynak: İHA

Etiketler: Çapa Tıp Fakültesi, Genel

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Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu'yu Çapa Tıp Fakültesi'nde andılar
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