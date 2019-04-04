Prof. Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı 'İnsan Gelişimi Araştırma Ödülü' Sahiplerini Buldu

Koç Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Sürdürülebilir Kalkınma UNESCO Kürsüsü nezdinde, insan esenliğini desteklemek amacıyla verilen

Bu sene üçüncüsü düzenlenen törende ödül, Altınbaş Üniversitesi'nden Dr. Anıl Özge Üstünel Balcı ve Leuphana Üniversitesi'nden Dr. Şebnem Feriver Gezer'e takdim edildi.

Koç Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Sürdürülebilir Kalkınma UNESCO Kürsüsü nezdinde Prof. Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı tarafından oluşturulan 'İnsan Gelişimi Araştırma Ödülü' sahiplerini buldu. Türkiye'de insan esenliğini desteklemeye yönelik uygulamalı ya da uygulamalara ışık tutabilecek bilimsel araştırma projelerini teşvik etmeyi amaçlayan ödül, Altınbaş Üniversitesi'nden Dr. Anıl Özge Üstünel Balcı ve Leuphana Üniversitesi'nden Dr. Şebnem Feriver Gezer'e verildi.

Altınbaş Üniversitesi, Psikoloji Bölümü'nden Dr. Anıl Özge Üstünel Balcı, "Kadın Kimliğinin Toplumsal ve Gelişimsel İnşası" isimli çalışmasıyla, Leuphana Üniversitesi Sürdürülebilirlik Fakültesi'nden Dr. Şebnem Feriver Gezer ise "Sistemsel Düşünme Becerisinin Türkiye'deki Okul Öncesi Eğitime Entegrasyonu" başlıklı projesiyle ödüle layık görüldü.

Ödüller, 3 Nisan Çarşamba günü UNESCO Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Sürdürülebilir Kalkınma Kürsüsü Sahibi Prof. Dr. Bertil Emrah Oder ev sahipliğinde düzenlenen törenle sahiplerine verildi.

Prof. Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı 'İnsan Gelişimi Araştırma Ödülü' başvuruları, Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeynep Aycan'ın önderliğinde, Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nazlı Baydar ve Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatoş Erkman'dan oluşan jüri tarafından değerlendirildi. Değerlendirme sonucunda, ödülün üst düzey yetkinlik gösteren iki aday arasında paylaştırılmasına karar verildi.

Kaynak: Bültenler