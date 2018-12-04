Prof. Dr. Dokuzoğuz Son Yolculuğuna Uğurlandı

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Feyzi Önder Konferans Salonu'nda düzenlenen törene, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcısı Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Eftal Düzyaman, Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İbrahim Duman,akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Törende konuşan Prof. Dr. İbrahim Duman, "Hocamız, biz sevdiklerini ömrü boyunca üç defa bir araya getirebildi. Bunlar ilk olarak emeklilik gününde, daha sonra Ziraat Fakültesi kurucularını anma amaçlı davette ve şu an ebedi yolculuğuna uğurlanmak üzere bir araya getirdi" dedi.

Prof. Dr. Eftal Düzyaman, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nedim Koşum'un yapılan bu törene çok katılmak istediğini ancak, yoğun programından dolayı katılamadığını ifade ederek Dekan Prof. Dr. Koşum'un mesajını Prof. Dr. Dokuzoğuz'un sevenlerine iletti.

Prof. Dr. Düzyaman, "Burada bu konuşmayı yapmak çok zor. Kelimeleri, sözcükleri bulmakta zorlanıyorum. Ben hocamızı biraz geç tanıdım ancak bana ziraat mesleğini sevdirdi. Buradan ona sonsuz saygılarımı ve sevgilerimi sunuyorum" dedi.

Merhum Prof. Dr. Dokuzoğuz'un naaşı,İzmir Bostanlı Beşikçioğlu Camii'nde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Urla Özbek Köy Mezarlığında defnedildi.