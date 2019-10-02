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Prof. Dr. Dursun'un adı doğduğu semtte yaşatılacak

Van'ın Erciş ilçesinde ağustos ayında geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'un adı, doğduğu semt olan Hereke'de kültür merkezinde yaşatılacak.

02.10.2019 10:26Prof. Dr. Dursun'un adı doğduğu semtte yaşatılacak
Van'ın Erciş ilçesinde ağustos ayında geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'un adı, doğduğu semt olan Hereke'de kültür merkezinde yaşatılacak.
Körfez Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ekim ayı meclis toplantısında alınan kararla Hereke Kültür Merkezi'nin isminin, "Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun Kültür Merkezi" olarak değiştirilmesi oy birliğiyle kabul edildi.
Ayasofya Müzesi ve kültür varlıkları hususunda önemli çalışmalara imza atan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Ahmet Haluk Dursun'un adı doğduğu semtte yaşatılacak.
Van'ın Erciş ilçesinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'un cenazesi, 20 Ağustos'ta Kocaeli'nin Körfez ilçesinde toprağa verilmişti.

Haluk Dursun, Hereke, Van, Güncel

Kaynak: AA

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