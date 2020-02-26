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Prof. Dr. Dursun'un adı doğduğu semtte yaşatılacak

Van'ın Erciş ilçesinde geçen yıl geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'un adı, doğduğu semt olan Hereke'de kültür merkezinde yaşatılıyor.

26.02.2020 12:40 | Son Güncelleme: 26.02.2020 13:12Prof. Dr. Dursun'un adı doğduğu semtte yaşatılacak
'ın Erciş ilçesinde geçen yıl geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'un adı, doğduğu semt olan 'de kültür merkezinde yaşatılıyor.
Körfez Belediyesinden yapılan açıklamada, ekim ayı meclis toplantısında alınan kararla Hereke Kültür Merkezi'nin isminin, "Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun Kültür Merkezi" olarak değiştirilmesinin oy birliğiyle kabul edildiği anımsatıldı.
Ayasofya Müzesi ve kültür varlıkları hususunda önemli çalışmalara imza atan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Ahmet Haluk Dursun'un adının doğduğu semtte bulunan Hereke Kültür Merkezi'ne verildiği belirtilerek, yeni tabelası takılan merkezde, bakım çalışması da yapıldığı aktarıldı.
Hereke bölgesinde yaşayan vatandaşlara hizmet veren kültür merkezinin salon kısmının duvarlarının boyandığı, eski aydınlatmaların yenileriyle değiştirildiği bildirildi.
Van'ın Erciş ilçesinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'un cenazesi, 20 Ağustos 2019'da Kocaeli'nin Körfez ilçesinde defnedilmişti.

Haluk Dursun, Hereke, Van, Güncel

Kaynak: AA

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