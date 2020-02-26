Haberler » Güncel » Prof. Dr. Dursun'un adı Hereke'de yaşatılıyor - Haber

Prof. Dr. Dursun'un adı Hereke'de yaşatılıyor

Geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'un adının Hereke'de yaşatılıyor.

26.02.2020 12:51 | Son Güncelleme: 26.02.2020 12:51Prof. Dr. Dursun'un adı Hereke'de yaşatılıyor
Geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'un adının 'de yaşatılıyor.

Ayasofya ve kültür varlıklarımız hususunda önemli çalışmalara imza atan, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Ahmet Haluk Dursun, geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybetmiş ve herkesi yasa boğmuştu. Körfezli olan ve Yukarı Hereke Mezarlığı'nda toprağa verilen Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'un ismi, Hereke'de kültür merkezine verildi. Yeni tabela değişikliğine gidilen Kültür Merkezi'nin iç tefrişatında da değişiklikler yapıldı. Körfez halkına, Hereke bölgesinde yaşayan vatandaşlara hizmet veren kültür merkezinin salon kısmının duvarları Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince boyandı, eski aydınlatmalar yenileriyle değiştirildi. - KOCAELİ

Haluk Dursun, Hereke, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:59  Hocalı Katliamı nedir? Hocalı Katliamı ne zaman oldu?
13:54  Ramiz Dayı sözleri neler? Ramiz Dayı'nın unutulmaz sözleri nelerdir? Tuncel Kurtiz'in en meşhur replikleri!
11:12  Hz. Ali sözleri nelerdir? Hz. Ali'den hikmet, bilgelik ve maneviyat dolu sözler!
09:56  Sabahattin Ali en çok beğenilen sözleri neler? Sabahattin Ali kitaplarından en güzel alıntılar nelerdir? Sabahattin Ali şiirleri!
09:40  Remdesivir nedir? Remdesivir hangi hastalıkların tedavisinde kullanılıyor? Remdesivir koronavirüse çare mi?
26.02.2020 14:08:12