PROF.DR. EMİN DARENDELİLER SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

İSTANBUL'da kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Mehmet Emin Darendeliler son yolculuğuna uğurlandı.

22.05.2020 16:21 | Son Güncelleme: 22.05.2020 16:32
İSTANBUL'da kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Mehmet Emin Darendeliler son yolculuğuna uğurlandı.
Geçirdiği kalp krizi nedeniyle 65 yaşında hayatını kaybeden İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Klinik Onkoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Emin Darendeliler, Zincirlikuyu Mezarlığında sosyal mesafe kurallarına uyularak kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye Emin Darendeliler'in eşi Fatma Feyza Darendeliler, kızı Zeynep Darendeliler, İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü öğretim üyeleri, Galatasaray Lisesi mezunları ile sevenleri katıldı. Koronavirüs salgını nedeniyle Zincirlikuyu Mezarlığında sosyal mesafe kurallarına uyularak saf oluşturuldu. Helallik alınmasının ardından cenaze namazı kılındı.Kılınan cenaze namazının ardından Darendeliler'in naaşı aile mezarlığına götürülerek defnedildi. Mezarlıkta ayakta durmakta güçlük çeken Darendeliler'in eşi ve kızı birbirlerine sarılarak gözyaşı döktü. PROF.DR. EMİN DARENDELİLER SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Kaynak: DHA

Etiketler: İstanbul Üniversitesi, Zincirlikuyu, Kalp Krizi, Güncel, Haber

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