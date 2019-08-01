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Prof. Dr. Emin Işık yaşamını yitirdi

İlahiyatçı, akademisyen ve yazar Emin Işık 83 yaşında hayatını kaybetti.

01.08.2019 16:40 Prof. Dr. Emin Işık yaşamını yitirdi
İlahiyatçı, akademisyen ve yazar Emin Işık 83 yaşında hayatını kaybetti.
Kültür Ocağı Vakfı (KOCAV) tarafından yayımlanan başsağlığı mesajında, "Uluğbeyimiz Emin Işık Hakk'a yürüdü. Cenazesi yarın cuma namazını müteakip Şişli Camisi'nden kaldırılarak, Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecektir. Rahmet dileriz." ifadelerine yer verildi.
Prof. Dr. Emin Işık, 1936'da Hatay'da dünyaya geldi. İlk dini eğitimini aynı zamanda köyün imamı olan babası Hoca Şemseddin Efendi'den alan Işık, Demirköprü Köyü İlkokulu'nda okuduktan sonra iki yıl Antakya Kur'an Kursu'nda Kur'an hafızlığı eğitimi aldı.
Işık, 1960'ta İstanbul İmam Hatip Okulu'nu, 1964'te ise İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'nü bitirdi.
İstanbul İmam Hatip Okulu'nda 1965-1968 yılları arasında öğretmenlik yapan yazar, İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'nde (Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi) Kur'an İlimleri ve Tefsir Ana Bilim Dalı'nda öğretim üyesi olarak görev yaptı.
Emin Işık, Ebubekr İbnu'l Enbari'nin "Kitabu'l-Vakfi ve'l-İbtida" adlı eseri üzerinde yaptığı edisyon kritik çalışmasıyla doktorasını yaptı.
Yüzden fazla makale ile ansiklopedi maddesi kaleme alan Prof. Dr. Işık, 39 sene dört ay süren resmi hizmetin ardından 2001'de emekli oldu.
Yakın dönem düşünce hayatının öncü isimleri arasında yer alan Prof. Dr. Emin Işık'ın makaleleri Fikir ve Sanatta Hareket, Tohum, İslam Medeniyeti dergileriyle Tercüman ve Ayrıntılı Haber gazetelerinde yayımlandı.
Işık'ın, Devleti Kuran İrade (1971), Kur'an'ın Getirdiği İrade (1974), Bilginler Konuşuyor (Suphi Saatçi, Abdülkadir Özcan, Altan Deliorman, Cezmi Eraslan, Durmuş Hocaoğlu ile, 2003), Belh'in Güvercinleri (2008), Aşkı Meşk Etmek (2010), Türk Düşüncesi (Abdullah Çiftçi, Abdullah Kederoğlu, Dilaver Cebeci, Yümni Sezen ile 2010), Nurettin Topçu - Çağdaş Bir Dervişin Dünyası (2019) kitapları bulunuyor.

Emin Işık, İstanbul, Hatay, Güncel

Kaynak: AA

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