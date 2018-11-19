Prof. Dr. Emin Kansu: "Sorgulama ve Merak Nobel Ödülü Alanların Ortak Özelliği"

19 Kasım 2018 Pazartesi 13:17



19 Kasım 2018 Pazartesi 13:17

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Üniversite Konferansları Programı çerçevesinde, Mersin Üniversitesi (MEÜ) ev sahipliğinde "Nobel Ödülleri ve Bilimde Merakın Önemi" başlıklı konferans düzenlendi.MEÜ Prof. Dr. Uğur Oral Kültür Merkezi'nde yapılan konferansa, Prof. Dr. Emin Kansu konuşmacı olarak katıldı. Kansu, TÜBA ve Nobel Ödülleri'nin tarihi hakkında bilgi katılımcılara bilgi verdi.Nobel Ödülü alan birçok kişinin sadece meraklarını ispatlamak için deneysel ya da gözlemsel çalışmalar yaptıklarını kaydeden Kansu, "1972 yılından itibaren düzenli olarak takip ettiğim Nobel Ödülleri'ni alan kişiler arasında Albert Einstein dışındaki tüm kişiler sadece meraklarını ispatlamak için deneysel ya da gözlemsel çalışmalarını yapmışlar ve Nobel'le ödüllendirilmişler. O bakımdan ödüllerin nasıl alındığını, özellikle genç öğrencilerimiz iyi kavrar ve derslerini de bu merak ve motivasyonla çalışırlarsa üzerinden gelemeyecekleri bir şey olamayacağını görürler" dedi.Nobel Ödülü'nü alan bilim insanlarının ortak özelliklerinden de bahseden Kansu, "Sorgulama, bilimsel merak, biyolojiyi ve süreci anlama, bir konuya odaklanmak, azimli olma, kararlılık, tutkulu olmaları, takım kurma ve işbirliği yapmak bu ödülü alanların ortak özellikleridir. 1992 yılında kurulmuş ve ülkemizin en önemli üniversitelerinden olan Mersin Üniversitesi'nde okuyan siz değerli gençleri de vakitlerini boşa harcamak yerine, bu özelliklere sahip olmaya, çalışmaya, düşünmeye ve sorgulamaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.Konuşmasının ardından Prof. Dr. Emin Kansu'ya, MEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erol Yaşar tarafından teşekkür plaketi takdim edildi. - MERSİN