Prof. Dr. Emre Alkin'den Büyüme Yorumu: Bu Modelle Daha Fazla Gidemeyiz

GEÇTİĞİMİZ gün açıklanan büyüme rakamlarını değerlendiren Ekonomist Prof. Dr. Emre Alkin, "Bu modelle daha fazla gidemeyiz. Benim açık bir önerim var; adalet sisteminden eğitime, teşviklerden kamu harcamalarına kadar her yerde ciddi bir revizyon yapalım" dedi.Altınbaş Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Ekonomist Prof. Dr. Emre Alkin, büyüme rakamlarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Alkin, "Bu zamana kadar eleştirilerimi sürekli olarak nüktedan ve ılımlı şekilde yaptım. Müzmin muhalefet edenlerle müzmin iyimserlerin hedefi oldum, pek aldırmadım açıkçası. Ama şimdi doğrudan ifade edeyim,büyüme verileri akıllı olmamız gerektiğini söylüyor. Bu modelle daha fazla gidemeyiz" dedi."RAKAMLAR, ACİL YAPISAL REFORM DİYOR"Acil eylem planları veya yeni büyüme modeli alternatifleri üzerine Ankara'nın ricasıyla sayısız çalışmaya katıldığını belirten Prof. Dr. Emre Alkin, "Açıklanan son büyüme rakamları acil yapılması gereken bir işi bize tekrar hatırlattı; yapısal reformlar. Rakamlar bize gösteriyor ki, Türkiye'nin adalet ve hukuk, eğitim ve özgürlükler konusunda ciddi adım atmadan kalkınmasına imkan yok. İş dünyası stoklarını eritmiş, kırılgan talebi dikkate alarak parmağını kımıldatmıyor. Yatırımlar gerilemiş, hane halkı tüketimi zar zor ayakta duruyor. Büyümeyi ise kamu harcamaları ve ihracat ayakta tutmuş" diye konuştu."İTHALATA İYİCE BAĞIMLI HALE GELMİŞİZ"Normal zamanlarda büyümeye olan katkısı göz ardı edilecek kadar düşük olan ihracatın, diğer kalemlerin gerilemesi sebebiyle katkısının gözle görülür hale geldiğini söyleyen Prof. Dr. Alkin, "Keşke iyi günlerde de böyle olsa, ancak mümkün değil. Çünkü Türkiye'nin yapısal durumu 'büyümek için ithalat yapmak' gibi bir zorunluluğu ortaya koyuyor. Ara malı üreticilerini küstürüp, her yere alışveriş merkezi ve konut inşa edecek hale getirdiğimiz için ithalata iyice bağımlı hale gelmişiz" dedi."AÇIK BİR ÖNERİM VAR: HER YERDE CİDDİ REVİZYON YAPALIM""Kamuda tasarruf yapacağız" açıklamalarına rağmen devletin alabildiğine harcamaya devam ettiğinin rakamlardan belli olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Emre Alkin, açık bir önerisi olduğunu söyledi. Prof. Dr. Alkin, " Kamunun küçülmesinden bahsetmek artık çok zor, çünkü bir zamanlar çok övündüğümüz büyümeyi artık kamu ayakta tutuyor. Benim açık bir önerim var: Böyle bir büyümeye bizim ihtiyacımız yok. Bizim ihracat ve yüksek katma değer ile büyümeye ihtiyacımız var. Hazır ekonomi daralırken, adalet sisteminden eğitime, teşviklerden kamu harcamalarına kadar her yerde ciddi bir revizyon yapalım. Eğer yerel seçimler tedirgin ediyorsa, tamam, mart ayından sonra yapalım. Bir kez daha söylüyorum, bu modelle 2030 yılına geldiğimizde G20 listesinden küme düşeceğiz. Sadece ekonomik değil, siyasi ve diplomatik olarak da gözden düşeceğiz. Jeopolitik komunun arkasına sığınarak da düzeltemeyiz bu durumu. Artık 'neden olmuyor' demeyelim, 'nasıl yapmışlar' diyelim ve uygulayalım" diye konuştu. - İstanbul