Prof. Dr. Erbay: Karabağ'ın Azerbaycan'a Dönüşü En Büyük Hedefimizdir

İSTANBUL Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İYYÜ) Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Celal Erbay Karabağ 'ın yalnızca Azerbaycan 'ın sorunu olmadığını belirterek, "Karabağ'ın özgürlüğü, işgal edilen toprakların bizim can kardeşlerimize dönüşü en büyük hedefimizdir" dedi.İYYÜ'de düzenlenen 'Karabağ Mobil Uygulaması Örneğinde Türk Dünyası Gençlerinin Enformasyon Savaşındaki Rolü' başlıklı konferansta, Ermenistan tarafından işgal edilen Karabağ ve Hocalı katliamı konuşuldu. Azerbaycan ve Türkiye 'nin birlikteliğinin çok eskiye dayandığını ifade eden Prof. Dr. Celal Erbay, şöyle konuştu:"Bu birlikteliği bozmaya kimsenin gücü yetmeyecek. Bugüne dek iki ülkeyi ayırmak için pek çok plan devreye sokuldu. Doğunun blokları, batının blokları Uzakdoğu 'nun blokları, uzakbatının blokları, bizim dışımızdaki bloklar hangi formülü devreye sokarsalar soksunlar asla ve asla bizim kardeşliğimize halel gelmemelidir. Biz gönülde, ruhta ve hedefte bir ve beraber olmalıyız. Karabağ yalnız siz Azerilerin değil, Karabağ benim derdimdir. Karabağ'ın özgürlüğü, işgal edilen toprakların benim can kardeşime dönüşü benim hedefimdir, idealimdir, sevdamdır, aşkımdır.""KARABAĞ ZORLA GASP EDİLDİ"Karabağ'ın Azerbaycan'dan zorla gasp edildiğini ifade eden Prof. Dr. Celal Erbay, "Bizim tarihimize ve ecdadımıza borcumuz vardır. Bizden pay istiyorlar. Gasp ettiler Karabağ'ımızı. Bizden zorla aldılar Karabağ'ı, onu geri alacağız. Biz bir ve beraber olacağız. Biz bir ananın iki oğlu, dinimiz bir dilimiz bir sevdamız bir, hedefimiz bir, biz aynı derenin suyuyuz, bir aynı denizin balıklarıyız. İstiklal marşımızın dizelerindeki o derin manaya gönül verelim" dedi."ENFORMASYON SAVAŞINDA BİRLİKTE HAREKET ETMELİYİZ"Konferansta konuşan Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yanında Gençler Vakfı yetkilisi Mubariz Gadirov ise vakıf olarak Karabağ ile ilgili bütün projeleri desteklediklerini, vakfın ayrıca Türk ve Azerbaycan gençliğini birbirine bağlayacak olan bütün projeleri desteklemeye hazır olduğunu ifade etti. Gadirov konuşmasına şöyle devam etti:"Ermeniler Karabağ'ı işgal ettikleri gibi Ermeni soykırımı iddialarıyla bunun karşılığında Türkiye'den toprak talebinde bile bulundular. Ama şükürler olsun ki Türkiye ve Azerbaycan bunun karşısında durmayı bildi. Ermenistan Hocalı'da bir soykırım yapmıştır. Bu soykırım hepimizin gözleri önünde oldu. Hocalı soykırımını Azerbaycan bütün dünyaya göstermek istedi. Bugün bu kapsamda bu soykırımın görüntüleri tüm dünyaya gösteriliyor. Ama Ermenistan'da boş durmuyor ve bunun karşısında Türklerin Ermenilere soykırım yaptığını iddia ediyor. Biz gençler olarak bilimsel açıdan bir olmalıyız. Bu kapsamda soykırım iddialarının karşısında ortaya çıkan enformasyon savaşında elimizden geleni fazlasıyla yapmalıyız. Türk ve Azeri gençleri bu enformasyon savaşında bir olmalıdır."Azerbaycan Islahatçı Gençler Birliği Başkanı Ferit Şahbazlı ise Azerbaycan'ın işgaldeki Karabağ topraklarını geri almak için hem insan gücü hem de askeri teçhizat olarak yeterli olduğunu belirterek, "Ancak Azerbaycan, daha fazla kan dökülmemesi adına bir savaşı tercih etmemekte ve sabır göstermektedir. Lakin Azerbaycan gençliği, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev 'in yanındadır ve ben inanıyorum ki bu işgale yakın zamanda bir son verecektir" diye konuştu. - İstanbul