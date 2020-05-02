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PROF. DR. ERDAMAR'IN ÖLÜMÜ OLAY YERİNDE GÖZLÜĞÜ BULUNDU

Kaza sonrası çekilen görüntüler ortaya çıktıHaber-Kamera: Elif YAVUZ-Feridun AÇIKGÖAZ/ İSTANBUL, DHA- İSTANBUL'da motosiklet kazasında ölen Prof. Dr. Burak Erdamar'ın yaptığı kaza sonrası çekilen görüntüler ortaya çıktı.

02.05.2020 18:16 | Son Güncelleme: 02.05.2020 18:20
Kaza sonrası çekilen görüntüler ortaya çıktı
Haber-Kamera: Elif YAVUZ-Feridun AÇIKGÖAZ/ İSTANBUL, DHA- İSTANBUL'da motosiklet kazasında ölen Prof. Dr. Burak Erdamar'ın yaptığı kaza sonrası çekilen görüntüler ortaya çıktı. Bu arada olay yerindeki yeşillik alanda Erdamar'ın kırılan gözlüğünün durması dikkat çekti.
Piyalepaşa Bulvarı Mecidiyeköy yönünde geçtiğimiz gün meydana gelen kazada, Prof. Dr. Burak Erdamar(52), kullandığı motosikletle arıza nedeniyle yolun kenarında park halinde duran bir otomobile çarptı. Kaza Ermadar hayatını kalbetti. Kazanın ardından Prof. Dr. Erdamar'ın ambulansa taşınma anlarına ilişkin görüntüyer ortaya çıktı.
Öte yandan bugün olay yerinde Prof. Dr. Erdamar'a ait gözlük bulundu. Çalıştığı hastaneden gelen bir kişi olay yerinden Prof. Dr. Erdamar'a ait gözlüğü aldı. PROF. DR. ERDAMAR’IN ÖLÜMÜ OLAY YERİNDE GÖZLÜĞÜ BULUNDU

Kaynak: DHA

Etiketler: DHA, Güncel, Haber

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