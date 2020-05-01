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PROF. DR. ERDAMAR MOTOSİKLET KAZASINDA HAYATINI KAYBETTİ

Şişli'de, kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Burak Erdamar, kullandığı motosikletle, arıza nedeniyle park eden bir otomobile arkadan çarptı.

01.05.2020 09:03 | Son Güncelleme: 01.05.2020 09:04
Şişli'de, kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Burak Erdamar, kullandığı motosikletle, arıza nedeniyle park eden bir otomobile arkadan çarptı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Prof. Dr. Erdamar, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Olay, Piyalepaşa Bulvarı Mecidiyeköy yönünde 13.40 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şişli'de özel bir hastanede kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı olarak çalışan Prof. Dr. Burak Erdamar(52), kullandığı 34 AU 5235 plakalı motosikletle seyir halindeyken, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolü kaybederek arıza nedeniyle yolun kenarında park halinde duran 34 BG 1842 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kafasını otomobilin sol arka tamponuna çarpan Prof. Dr. Erdamar ağır şekilde yaralandı. Otomobil sürücüsü Sezer Arslan'ın haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Erdamar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Prof. Dr. Burak Erdamar, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.Kazanın ardından polis tarafından gözaltına alınan sürücü Sezer Arslan, çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. PROF. DR. ERDAMAR MOTOSİKLET KAZASINDA HAYATINI KAYBETTİ

Kaynak: DHA

Etiketler: Mecidiyeköy, Şişli, Güncel, Haber

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