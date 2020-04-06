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Prof. Dr. Erdöl'den korona virüsten ölen sağlık çalışanları için şehitlik talebi

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, yeni tip korona virüse karşı vatandaşların hayatını kurtarmak için çalışırken can veren sağlık çalışanlarının şehit, tedavi sonrası kalıcı hasarı olan çalışanların ise gazi sayılmaları gerektiğini belirtti.

06.04.2020 13:16 | Son Güncelleme: 06.04.2020 13:16
Prof. Dr. Erdöl'den korona virüsten ölen sağlık çalışanları için şehitlik talebi
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, yeni tip korona virüse karşı vatandaşların hayatını kurtarmak için çalışırken can veren sağlık çalışanlarının şehit, tedavi sonrası kalıcı hasarı olan çalışanların ise gazi sayılmaları gerektiğini belirtti.

Çin'den dünyaya yayılan yeni tip korona virüsle mücadele tüm dünyada devam ediyor. Virüs Türkiye'de de ölümlere neden olurken birçok vatandaş da bu tanıyla tedavi görüyor. Sağlık çalışanları da gece gündüz demeden vatandaşlar için özveriyle çalışıyor. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl de sağlık çalışanlarıyla ilgili talebini sosyal medya hesabından dile getirdi. Erdöl, virüse karşı çalışırken can veren sağlık çalışanlarının şehit, kalıcı hasarı olanların ise gazi sayılmaları gerektiğini belirtti.

"Canını veren sağlık çalışanları şehit, kalıcı hasarı olanlar ise gazi sayılmalı"

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Tıpkı cephede olduğu gibi vatan ve millet uğruna Covid-19 pandemisine karşı başka canları müdafaa ederken kendi canını veren sağlık çalışanlarımızın şehit, tedavi sonrasında kalıcı hasarı olanların ise gazi sayılmalarının çok yerinde ve anlamlı bir karar olacağı kanaatindeyim" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Güncel
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